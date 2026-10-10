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CJP आंदोलन के मद्देनजर कई मेट्रो बंद, लाजपत नगर मेट्रो के पास रिक्शा चालकों की कमाई पर छाया संकट

मेट्रो बंद होने से लाजपत नगर मेट्रो के पास रिक्शा चालकों की कमाई पर संकट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद होने का असर सिर्फ यात्रियों की आवाजाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर उन लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है, जिनकी रोजी-रोटी इसी आवाजाही से चलती है. लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद यहां रिक्शा चलाकर परिवार पालने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है.

लाजपत नगर की गलियों में रिक्शा सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि कई परिवारों की रोजी-रोटी का जरिया भी है. मेट्रो से उतरने वाले यात्री बाजार और आसपास की गलियों तक पहुंचने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में स्टेशन बंद होने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है और रिक्शा चालकों को अपनी कमाई की चिंता सताने लगी है.