CJP आंदोलन के मद्देनजर कई मेट्रो बंद, लाजपत नगर मेट्रो के पास रिक्शा चालकों की कमाई पर छाया संकट
CJP आंदोलन के मद्देनजर कई मेट्रो स्टेशन बंद होने से यात्रियों के साथ रिक्शा और ऑटो चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी,कमाई पर लगा ब्रेक
Published : October 10, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद होने का असर सिर्फ यात्रियों की आवाजाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर उन लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है, जिनकी रोजी-रोटी इसी आवाजाही से चलती है. लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद यहां रिक्शा चलाकर परिवार पालने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है.
लाजपत नगर की गलियों में रिक्शा सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि कई परिवारों की रोजी-रोटी का जरिया भी है. मेट्रो से उतरने वाले यात्री बाजार और आसपास की गलियों तक पहुंचने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में स्टेशन बंद होने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है और रिक्शा चालकों को अपनी कमाई की चिंता सताने लगी है.
रिक्शा चालकों का दर्द उनकी बातों में साफ सुनाई देता है। उनका कहना है कि अगर यात्री ही नहीं मिलेंगे, तो कमाई कैसे होगी और घर का खर्च कैसे चलेगा. इनके लिए दिनभर रिक्शा चलाने के बाद मिलने वाली कमाई ही परिवार चलाने का सहारा है. ऐसे में मेट्रो स्टेशन बंद होने का असर इनके लिए सिर्फ आने-जाने की परेशानी नहीं, बल्कि रोजी-रोटी का सवाल बन गया है.
सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक सवाल उन छोटे कामगारों को लेकर भी है, जिनकी आमदनी शहर की रफ्तार के साथ चलती है. मेट्रो बंद होती है, तो यात्रियों के सफर का रास्ता बदलता है, लेकिन इसी के साथ उन लोगों की कमाई का रास्ता भी प्रभावित हो सकता है, जो इसी आवाजाही पर निर्भर हैं.लाजपत नगर में रिक्शा चालकों की चिंता यही है कि हालात सामान्य होने तक उनका घर कैसे चलेगा. क्योंकि किसी के लिए मेट्रो स्टेशन का बंद होना कुछ समय की परेशानी हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे के लिए यही उसके पूरे दिन की कमाई का सवाल है.
ऐसा नहीं हे कि इस दिल्ली बंद का असर केवल रिक्शा चालकों पर पड़ा है. इस बंद का असर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी इसका असर देखने को मिला जहां सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. आज 10 से ज्यादा ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा रद्द कर दी गई है. वहीं ट्रेन रद्द हो जाने की वजह से रेल यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.
वहीं दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आवाजाही रोकने के लिए ट्रेनों का संचालन रदद् कर दिया गया है. कुल 245 ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें 75 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें तथा 170 लोकल व पैसेंजर ट्रेनें शामिल बताई गई हैं. वहीं दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो सेवा के करीब 57 स्टेशन बंद किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में लोग जो भी घरों से बाहर निकले है उनका किसी माध्यम का सफर बुरी तरह प्रभावित है.
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