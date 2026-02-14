ETV Bharat / state

PMO के नए ठिकाने के साथ बदला मेट्रो का नाम, अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा उद्योग भवन स्टेशन

नई दिल्ली: देश की सत्ता के केंद्र रायसीना हिल्स और उसके आसपास के स्वरूप में हो रहे बदलाव की कड़ी में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के नए अत्याधुनिक भवन में स्थानांतरित होने के साथ ही, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी इसके नजदीकी मेट्रो स्टेशन के नाम में बड़ा बदलाव किया है. येलो लाइन पर स्थित 'उद्योग भवन' मेट्रो स्टेशन अब आधिकारिक रूप से 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा.

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सेवा का संदेश

स्टेशन के नाम में यह परिवर्तन केंद्र सरकार की उस कार्यसंस्कृति को दर्शाने के लिए किया गया है, जो 'सत्ता' को 'सेवा' का माध्यम मानती है. चूंकि नया पीएमओ परिसर अब इस क्षेत्र की मुख्य पहचान है, इसलिए स्टेशन का नाम भी उसी भावना के अनुरूप रखने का निर्णय लिया गया है. अब यात्री उद्योग भवन की जगह 'सेवा तीर्थ' के लिए टिकट लेंगे और उद्घोषणाओं में भी इसी नाम का प्रयोग किया जाएगा. सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन (पूर्व में उद्योग भवन) पर डीएमआरसी ने स्टेशनों के साइनबोर्ड बदलने और ऑडियो सिस्टम में अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है.