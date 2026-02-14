PMO के नए ठिकाने के साथ बदला मेट्रो का नाम, अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा उद्योग भवन स्टेशन
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी इसके नजदीकी मेट्रो स्टेशन के नाम में बड़ा बदलाव किया है.
Published : February 14, 2026 at 12:18 PM IST
नई दिल्ली: देश की सत्ता के केंद्र रायसीना हिल्स और उसके आसपास के स्वरूप में हो रहे बदलाव की कड़ी में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के नए अत्याधुनिक भवन में स्थानांतरित होने के साथ ही, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी इसके नजदीकी मेट्रो स्टेशन के नाम में बड़ा बदलाव किया है. येलो लाइन पर स्थित 'उद्योग भवन' मेट्रो स्टेशन अब आधिकारिक रूप से 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा.
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सेवा का संदेश
स्टेशन के नाम में यह परिवर्तन केंद्र सरकार की उस कार्यसंस्कृति को दर्शाने के लिए किया गया है, जो 'सत्ता' को 'सेवा' का माध्यम मानती है. चूंकि नया पीएमओ परिसर अब इस क्षेत्र की मुख्य पहचान है, इसलिए स्टेशन का नाम भी उसी भावना के अनुरूप रखने का निर्णय लिया गया है. अब यात्री उद्योग भवन की जगह 'सेवा तीर्थ' के लिए टिकट लेंगे और उद्घोषणाओं में भी इसी नाम का प्रयोग किया जाएगा. सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन (पूर्व में उद्योग भवन) पर डीएमआरसी ने स्टेशनों के साइनबोर्ड बदलने और ऑडियो सिस्टम में अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है.
तकनीकी रूप से यात्रियों के लिए केवल नाम और पहचान बदलेगी स्टेशन के गेट नंबर और इंटरचेंज की सुविधाएं यथावत रहेंगी. हालांकि, पर्यटकों और नियमित यात्रियों के लिए शुरुआती कुछ दिनों तक भ्रम की स्थिति न हो, इसके लिए स्टेशन पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जा रहा है और पुराने नाम के साथ ब्रैकेट में नया नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा. शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि ऐतिहासिक स्थलों और महत्वपूर्ण कार्यालयों के पास स्थित स्टेशनों का नामकरण अक्सर उस क्षेत्र की नई पहचान के आधार पर किया जाता है, जिससे आगंतुकों को दिशा-निर्देश में आसानी होती है.
डीएमआरसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए जारी किए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
- ब्रैकेट नेमिंग: अगले तीन महीनों तक नए नाम के नीचे छोटे अक्षरों में 'पूर्व उद्योग भवन' लिखा रहेगा.
- टोकन सिस्टम: टोकन वेंडिंग मशीन (TVM) पर 'सेवा तीर्थ' लिखकर ही टिकट बुक किया जा सकेगा.
- कर्मचारियों की तैनाती: स्टेशन के मुख्य द्वारों पर विशेष सहायकों को तैनात किया गया है जो नए यात्रियों का मार्गदर्शन करेंगे.
