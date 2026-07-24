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दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद, ऑफिस आने-जाने वाले हो रहे परेशान, जानिए लोगों ने क्या कहा ?

वहीं, ई रिक्शा चालक भी मौके का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं. मेट्रो स्टेशन बंद होने की स्थिति में लोगों को दूसरे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए ई रिक्शा चालक चार गुना तक का किराया ले रहे हैं. जहां 10रुपये किराया लगता था वहां 40रुपये तक किराया लिया जा रहा है. कुल मिलाकर आम आदमी को हर तरफ से परेशानी उठानी पड़ रही है.मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण जहां एक तरफ लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ महंगा किराया चुकाना पड़ रहा है.

मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते कैब और ऑटो की डिमांड भी काफी बढ़ गई है. जहां एक तरफ टैक्सी का किराया दोगुना तक हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ ऑटो वाले मनमानी कीमत वसूल रहे हैं.ई रिक्शा वाले भी मौके का फायदा उठाने में पीछे नहीं है.राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से झंडेवालान मेट्रो स्टेशन की दूरी तकरीबन तीन किलोमीटर है. मेट्रो बंद होने का ऑटो वाले भी जमकर फायदा उठा रहे हैं. इस दूरी को तय करने की तकरीबन 300 रुपये मांग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कैब से ढाई किलोमीटर की दूरी के 250 रुपये दिखा रहा है. मांग बढ़ने के चलते ऑटो और कैब के दाम बढ़ गए हैं.

दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते लोगों को ऑटो और कैब के माध्यम से दूसरे स्टेशनों तक पहुंचाना पड़ रहा है. गनीमत यह है कि दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस जैसे व्यस्त स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा बरकरार है. अन्य स्टेशनों से यात्री मेट्रो बदलते हैं और आमतौर पर पील आवर्स में इन स्टेशनों पर भारी भीड़ दिखाई देती है.

नई दिल्‍ली: मेट्रो को दिल्ली की लाइफ लाइन कहा जाता है. सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने राजीव चौक, मंडी हाउस, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट समेत कुल 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया है. मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों से लेकर छात्रों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ जहां ज्यादा किराया देना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त समय लग रहा है.

ऑफ‍िस समय पर नहीं पहुंच रहे लोग

दिल्ली मेट्रो के आईटीओ, बाराखंबा रोड, आईटीओ और खान मार्केट मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण लोगों को ऑफिस आने-जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई बार लोग मेट्रो स्टेशन बंद होने की जानकारी न होने के कारण स्टेशन पहुंच जाते हैं और बाद में पता चलता है कि स्टेशन बंद है. पीक आवर में दूसरे स्टेशन तक ऑटो के माध्यम से पहुंचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है. ऐसे में लोगों को ऑफिस पहुंचने में देरी हो रही है.

गाजियाबाद के रहने वाली गुरप्रीत सिंह प्रतिदिन मेट्रो से राजीव चौक जाते हैं. गुरप्रीत का कहना है कि दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सामान्य रूप से राजीव चौक पहुंचने में तकरीबन एक घंटे लगता है लेकिन अब मेट्रो स्टेशन बंद होने से सफर और लंबा हो गया है. ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाते हैं. आने जाने में ही हर दिन तीन से चार घंटे का वक्त लग रहा है. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते दूसरे स्टेशनों से एग्जिट लेना पड़ रहा है और फिर ई रिक्शा, बाइक टैक्सी और कैब के माध्यम से ऑफिस पहुंचना होता है.

गुरप्रीत ने बताया, मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद भी ई रिक्शा वालों के दिमाग भी सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं. मनमाना किराया वसूल रहे हैं. सुबह के वक्त डिमांड ज्यादा होती है. ऐसे में बाइक टैक्सी और कैब का किराया भी अधिक हो जाता है. मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते सबसे ज्यादा वे लोग परेशान है जिनके ऑफिस कनॉट प्लेस में है. ऑफिस में अधिकतर लोग देरी से पहुंच रहे हैं. कुल मिलाकर मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. मेट्रो स्टेशन जल्द खुलना चाहिए.

कुणाल मिश्रा राजीव चौक जाते हैं. कुणाल मिश्रा की भी यही परेशानी है कि मेट्रो बंद होने के चलते उन्हें दूसरे स्टेशनों से बाहर निकालना पड़ता है. फिर, पब्लिक कन्वेंस के माध्यम से अपने कर्तव्य तक पहुंचाते हैं. रेड लाइन से ब्लू लाइन पकड़ने में ही इंटरचेंज करना पड़ता है और काफी वक्त लग जाता है ऐसे में अब दूसरे स्टेशन से एग्जिट करने के बाद राजीव चौक तक पहुंचने में तकरीबन घंटे भर का और वक्त लग रहा है. पता नहीं कब तक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. मेट्रो स्टेशनों को जल्द खोलना चाहिए ताकि परेशानी से बच सके.

छात्र प्रिंस बताते हैं, मेट्रो स्टेशन बंद होने से किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. सुबह का वक्त वैसे ही दौड़ भाग का होता है. हर कोई चाहता है कि वह समय से अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस पहुंचे. घर से जल्दी निकलना पड़ रहा है ताकि समय से पहुंचे. रास्ता न सिर्फ लंबा हुआ है बल्कि वक्त भी ज्यादा लग रहा है. हर दिन तकरीबन डेढ़ सौ दो घंटे अधिक लग रहे हैं. मेट्रो स्टेशन बंद होने से सिर्फ हमें ज्यादा किराया ही नहीं चुकाना पड़ रहा बल्कि मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान भी झेलनी पड़ रही है.

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