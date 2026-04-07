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दिल्ली में IPL मैच के बाद भी मेट्रो की सुविधा, DMRC ने बढ़ाई आखिरी ट्रेनों की टाइमिंग, जान लें पूरा शेड्यूल

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने जा रहे दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के मैच के लिए DMRC ने अपनी सेवाओं को बढ़ाया है.

दिल्ली में IPL मैच के बाद भी मेट्रो की सुविधा
दिल्ली में IPL मैच के बाद भी मेट्रो की सुविधा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 7, 2026 at 3:52 PM IST

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नई दिल्ली: आईपीएल फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. राजधानी दिल्ली में आईपीएल मुकाबलों के दौरान क्रिकेट प्रेमियों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं के समय में अहम बदलाव किया है. अब मैच खत्म होने के बाद भी यात्रियों को घर लौटने के लिए पर्याप्त मेट्रो सेवाएं मिल सकेंगी.

दरअसल, अरुण जेटली स्टेडियम में 8 अप्रैल को होने जा रहे दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के मैच में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में स्टेडियम के आसपास स्थित मेट्रो स्टेशनों विशेषकर दिल्ली गेट व आईटीओ पर देर रात भारी भीड़ उमड़ती है. इसी को देखते हुए डीएमआरसी ने सभी प्रमुख मेट्रो लाइनों पर आखिरी ट्रेनों के संचालन समय को बढ़ाने का फैसला किया है.

डीएमआरसी के अनुसार, रेड, येलो, ब्लू, वायलेट, पिंक, ग्रीन, मैजेंटा और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित लगभग सभी कॉरिडोर पर आखिरी ट्रेनें सामान्य समय से आगे चलेंगी. इससे दर्शकों को मैच खत्म होने के बाद जल्दबाजी या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए अतिरिक्त ट्रेन फेरे भी चलाने की योजना बनाई गई है. इससे स्टेशनों पर भीड़ का दबाव कम होगा. साथ ही यात्रा अधिक सुगम बनेगी. खास बात ये है कि यह व्यवस्था सिर्फ मैच के दिनों में लागू रहेगी, जिससे जरूरत के अनुसार बेहतर प्रबंधन किया जा सके.

डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से भी यात्रियों को इस सुविधा की जानकारी दी है. साथ ही अधिक से अधिक मेट्रो के उपयोग की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. लोगों को सुरक्षित व किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा. दिल्ली मेट्रो का यह कदम क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद राहतभरा साबित होगा. अब दर्शक बिना किसी चिंता के मैच का पूरा आनंद ले सकेंगे.

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