ETV Bharat / state

लखनऊ में पतंग की डोर ने रोक दी मेट्रो की रफ्तार, आधे घंटे तक बाधित रहा संचालन

लखनऊ: लखनऊ मेट्रो के संचालन पर एक बार फिर पतंग की डोर ने ब्रेक लगा दी. विश्वविद्यालय स्टेशन से एयरपोर्ट जा रही मेट्रो इसकी वजह से आधे घंटे तक बिना किसी सूचना के खड़ी रही. देर तक मेट्रो न चलने के चलते यात्री परेशान हो गए. मेट्रो से एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने जा रहे यात्रियों की तो जैसे सांस ही रुक गई. हालांकि आधा घंटे बाद मेट्रो का संचालन शुरू हुआ तो यात्रियों ने राहत की सांस ली. मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि चारबाग और आलमबाग के बीच लाइन पर पतंग की डोर गिरने से संचालन बाधित हुआ था. कुछ देर पहले लाइन दुरुस्त हो गई है और संचालन सुचारु रूप से शुरू हुआ है.

लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से समय-समय पर यह सूचना जारी होती रहती है कि जिस रूट पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं का संचालन हो रहा है, उस रूट पर धातु लगे धागे से पतंग न उड़ाई जाए. इससे ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर डोर गिरने से मेट्रो का संचालन बाधित हो सकता है. इतना ही नहीं, पतंगबाजी कर रहे व्यक्ति की भी जान जा सकती है. मेट्रो रेल कारपोरेशन के लाख अनुरोध के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. अभी भी मेट्रो रूट पर धातु वाले धागे का इस्तेमाल कर पतंगबाजी कर रहे हैं, जिससे मेट्रो के संचालन पर असर पड़ रहा है.

शुक्रवार शाम को विश्वविद्यालय स्टेशन पर एयरपोर्ट जा रही मेट्रो ट्रेन आधे घंटे बिना किसी सूचना के खड़ी हो गई. मेट्रो से सफर कर रहे यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसके चलते यात्री परेशान हो गए. आधा घंटे बाद किसी तरह मेट्रो चली तो लेकिन कछुए के चाल से ही. यात्रियों ने इस बीच काफी शोर भी मचाया. मेट्रो के जिम्मेदारों को जब इसकी जानकारी मिली तो आनन-फानन में ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर काम शुरू कराया गया. आधा घंटे तक मेट्रो ट्रेन विश्वविद्यालय स्टेशन पर खड़ी रही. सिंगल लाइन पर मेट्रो का संचालन स्लो स्पीड से कराया जाता रहा. शाम को मेट्रो ट्रैक पर वापस लौटी तब जाकर मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों ने चैन की सांस ली.