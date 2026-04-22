Metro Expansion; आगरा में जून से आईएसबीटी तक दौड़ेगी मेट्रो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार
यूपीएमआरसी ने ताजमहल पूर्वी गेट से आईएसबीटी तक मेट्रो सेवा शुरू करने की कवायद तेज कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 12:49 PM IST
आगरा : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने ताजमहल पूर्वी गेट से आईएसबीटी तक मेट्रो सेवा शुरू करने की कवायद तेज कर दी है. इस रूट पर जून के पहले सप्ताह में मेट्रो दौड़ाने की योजना है. इसको लेकर यूपीएमआरसी ने श्रीमनकामेश्वर मंदिर स्टेशन से आईएसबीटी स्टेशन तक अप और डाउन लाइन में ट्रायल शुरू कर दिए हैं. इस कड़ी में 30 अप्रैल को हाईस्पीड ट्रायल किया जाएगा. जिसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो दौड़ेगी.
बता दें, आगरा में यूपीएमआरसी की ओर से मेट्रो का 29.4 किलोमीटर नेटवर्क बनाया जा रहा है. जिसके दो कॉरिडोर हैं. आगरा में मेट्रो का पहला कॉरिडोर ताजमहल पूर्वी गेट से सिकंदरा स्मारक तक करीब 15 किलोमीटर लंबा है. जिसमें 7 भूमिगत और 6 एलिवेटेड स्टेशन हैं. दूसरा मेट्रो कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक करीब 14.4 किलोमीटर लंबा है. इस कॉरिडोर में 14 एलिवेटेड स्टेशन हैं. अब आगरा की बात करें तो अभी पहले कॉरिडोर के प्रायोरिटी रूट ताजमहल पूर्वी गेट से श्रीमनकामेश्वर मंदिर स्टेशन तक मेट्रो की यात्री सेवा जारी है.
यूपीएमआरसी के जनसंपर्क संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर ताजमहल पूर्वी गेट से सिकंदरा स्मारक तक यात्री सेवा शुरू करने के लिए अभी इस कॉरिडोर में मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजा की मंडी, आरबीएस और आईएसबीटी तक अप और डाउन लाइन में ट्रायल चल रहे हैं. यूपीएमआरसी की टीमें सिग्नलिंग, ट्रैक्शन और ट्रैक सहित अन्य सिस्टम का परीक्षण कर रही हैं. 30 अप्रैल को हाईस्पीड ट्रायल होगा. इसके बाद सीएमआरएस की तैयारियां शुरू होंगी. सीएमआरएस की अनुमति मिलते ही यात्री सेवा शुरू हो जाएगी.
मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त का जल्द निरीक्षण : जनसंपर्क संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि आगरा के पहले कॉरिडोर में श्रीमनकामेश्वर मंदिर स्टेशन से आईएसबीटी स्टेशन के बीच मेट्रो का हाईस्पीड ट्रायल के बाद मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण की तैयारी शुरू की जाएंगी. यात्री सेवा शुरू करने से पहले मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त का निरीक्षण अनिवार्य है. इसके बाद ही इस कॉरिडोर में मेट्रो के संचालन की फाइनल एनओसी मिलेगी.
दूसरे कॉरिडोर के कार्य को मिली गति : जनसंपर्क संयुक्त महाप्रबंधक ने बताया कि आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार में भी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है. इस कॉरिडोर में कई स्थानों पर सिंगल पिलर स्टेशन का ढांचा आकार ले रहा है. एमजी रोड पर कई जगह बेरिकेडिंग हटाई जा रही है. जिससे यातायात प्रभावित न हो. आगरा में मेट्रो के कार्य में लगीं टीमें रात में तेजी से कार्य कर रही हैं. जिससे आगरा में 2027 तक इस कॉरिडोर में मेट्रो का संचालन शुरू किया जा सके.
बेहद खास है आगरा मेट्रो : आगरा में अभी ताजमहल पूर्वी गेट से श्रीमनकामेश्वर मंदिर स्टेशन तक मेट्रो का संचालन किया जा रहा है जो प्रॉयोरिटी कॉरिडोर है. जिसमें अभी संचालित मेट्रो तीन कोच वाली हैं. हर कोच में 60 सीटें हैं. इस प्रॉयोरिटी कॉरिडोर में पांच मेट्रो का संचालन किया जा रहा है. हर मेट्रो की यात्री क्षमता लगभग 700 है. आगरा मेट्रो सुरक्षा के लिहाज से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं. जिसमें सीसीटीवी लगे हैं.
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