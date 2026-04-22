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Metro Expansion; आगरा में जून से आईएसबीटी तक दौड़ेगी मेट्रो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार

आगरा में जून से आईएसबीटी तक दौड़ेगी मेट्रो. ( Photo Credit : ETV Bharat )