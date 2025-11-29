ETV Bharat / state

लखनऊ की बसंतकुंज योजना में बनेगा मेट्रो डिपो, LDA के 272 प्लाटों का क्या होगा?, जानिए

लखनऊ: लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का डिपो बसन्तकुंज योजना में बनेगा. इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने योजना के सेक्टर-ए में लगभग 40 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है. एलडीए जल्द ही अन्य औपचारिकताएं पूरी करके जमीन का ब्योरा यूपीएमआरसी को सौंपेगा.



पत्र लिखकर मांगी थी जमीन: यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 13 अगस्त को पत्र भेजा था. इसमें लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के डिपो के लिए हरदाई रोड पर जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था. बसन्तकुंज योजना में भूमि की पैमाइश व सर्वे का कार्य कराया गया. इसमें बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-ए के दक्षिणी भाग में लगभग 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है. भूमि 60 मीटर व 30 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है, जिसमें मछली मंडी की भूमि को भी शामिल किया गया है.





आवंटित प्लाटों का क्या होगा?: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-ए में लॉटरी से आवंटित किये गये 272 भूखण्डों पर आवंटियों को कब्जा दिया जाना है. मेट्रो के डिपो के लिए जमीन तलाशते समय इन सभी आवंटियों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है. सेक्टर-ए के सभी आवंटियों के भूखण्डों को यूपीएमआरसी को मेट्रो डिपो के लिए दी जाने वाली जमीन से अलग रखा गया है. ऐसे में आवंटियों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और जल्द ही भूखण्डों का कब्जा दे दिया जाएगा.





एलडीए में एक दिसम्बर को लगेगा लोन मेला



एलडीए के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण आम लोगों की सुविधा के लिए लोन मेला लगाने जा रहा है. यह लोन मेला एक दिसम्बर को गोमती नगर स्थित प्राधिकरण कार्यालय में लगाया जाएगा. जहां सभी राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित बैंकों की टीम उपस्थित रहेगी.आवंटियों को मौके पर ही एनओसी और प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन की सुविधा मिलेगी. अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि यह लोन मेला आवंटियों के लिए कई मायनों में लाभदायक साबित होगा. यहां सभी को एक ही स्थान पर ऑन स्पॉट बैंक सहायता मिलेगी. आवंटियों को मौके पर ही एनओसी प्रदान की जाएगी. एलडीए लोन मेला से खास तौर से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. एलडीए उपाध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि लोन मेले से लोगों को काफी मदद मिलेगी.





