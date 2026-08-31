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मैट्रो यात्रियो को मिला दिल्ली-एनसीआर का पहला एयर-कंडीशंड स्काईवॉक, यात्रियों में खुशी की लहर

पहले यात्रियों को दोनों स्टेशनों के बीच धूप, बारिश, ई-रिक्शा और सड़क किनारे लगने वाले जाम से जूझते हुए तय करनी पड़ती थी.

मैट्रो यात्रियो को मिला एयर-कंडीशंड स्काईवॉक
मैट्रो यात्रियो को मिला एयर-कंडीशंड स्काईवॉक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 31, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर के मेट्रो यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. नोएडा में सेक्टर-51 (एक्वा लाइन) और सेक्टर-52 (ब्लू लाइन) मेट्रो स्टेशनों को जोड़ने वाला देश का अत्याधुनिक और दिल्ली-NCR का पहला फुल्ली एयर-कंडीशंड (AC) स्काईवॉक जनता के लिए खोल दिया गया है.

नोएडा प्राधिकरण ने इसे ट्रायल बेसिस पर शुरू किया, जिसका पहले ही दिन 45 हजार से ज्यादा यात्रियों ने इस्तेमाल किया. अब दोनों स्टेशनों के बीच का सफर बाहर की भीड़भाड़ और ट्रैफिक से बचे बिना महज 5 मिनट में तय किया जा सकेगा.

दिल्ली-NCR का पहला एयर-कंडीशंड स्काईवॉक

नोएडा के सेक्टर 51 और 52 के बीच बना यह एल-आकार का स्काईवॉक करीब 460 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है. पूरी तरह वातानुकूलित गर्मी और उमस से बचाने के लिए पूरा वॉकवे एयर-कंडीशंड है. बुजुर्गों और पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों के लिए 50-50 मीटर के अंतराल पर 10 ऑटोमैटिक वॉकवे लगाए गए हैं. पूरे स्काईवॉक में हाई-रिजॉल्यूशन CCTV कैमरे और आधुनिक अग्निशमन उपकरण लगाए गए हैं.

मैट्रो यात्रियों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

यात्रियों को दोनों स्टेशनों के बीच जाने में होगी आसानी

पहले यात्रियों को दोनों स्टेशनों के बीच 400 मीटर से ज्यादा की दूरी धूप, बारिश, ई-रिक्शा और सड़क किनारे लगने वाले जाम से जूझते हुए तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह दूरी केवल 5 मिनट में आसानी से पूरी हो सकेगी. मार्च 2023 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई तकनीकी और पर्यावरणीय बाधाओं का सामना करना पड़ा.

जलद ही औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा

निर्माण के दौरान जमीन के नीचे मेट्रो केबल और सेक्टर-51 स्टेशन के गेट पर बीम आ जाने के कारण डिजाइन में बदलाव करने पड़े. प्रदूषण के चलते सर्दियों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्माण प्रतिबंधों के कारण लगभग 10 बार डेडलाइन मिस हुई. डिजाइन बदलाव और देरी के चलते प्रोजेक्ट की लागत 25 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 33 करोड़ रुपये पहुंच गई.

नोएडा प्राधिकरण एसीईओ वंदना त्रिपाठी के अनुसार स्काईवॉक को आवश्यक कार्य पूरा होने के बाद प्रायोगिक (ट्रायल) आधार पर खोल दिया गया है ताकि यात्रियों को तुरंत राहत मिल सके. ट्रायल के दौरान तकनीकी टीम और यात्रियों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर बची हुई कमियों को दूर किया जाएगा, जिसके बाद इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा.

स्काईवॉक शुरू होने से दैनिक यात्रियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन उनका कहना है कि DMRC और NMRC को अब मेट्रो टिकट/कार्ड का एकीकरण भी जल्द करना चाहिए ताकि दोनों लाइनों के बीच अलग-अलग टिकट लेने का झंझट खत्म हो सके. साथ ही स्टेशनों के बाहर ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा बनाए जाने वाले जाम पर भी नियमित निगरानी की मांग की गई है.

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