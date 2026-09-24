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यूपी में बुजुर्गों की पेंशन का बदलेगा तरीका; अब साफ दिखेगा केंद्र-राज्य का अलग-अलग पैसा

लखनऊ: यूपी में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए भुगतान की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है. अब पेंशन की रकम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हिस्से को अलग-अलग भेजने की तैयारी है. अभी तक दोनों सरकारों की ओर से दी जाने वाली रकम एक साथ खाते में आती थी. ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल होता था कि केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया और राज्य सरकार ने कितना भुगतान किया. नई व्यवस्था में दोनों का हिस्सा अलग-अलग खाते में किया जाएगा।

60 से 79 साल की उम्र वालों को इस तरह से मिलेगी पेंशन

60 से 79 साल की उम्र के पात्र बुजुर्गों को कुल 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है. इसमें केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 800 रुपये दिए जाते हैं. यानी तीन महीने की पेंशन के तौर पर कुल 3,000 रुपये मिलेंगे. इसमें केंद्र का हिस्सा 600 रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 2,400 रुपये होगा.

80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पात्र बुजुर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी-अपनी हिस्सेदारी देते हैं. केंद्र सरकार 500 रुपये प्रतिमाह और राज्य सरकार भी 500 रुपये प्रतिमाह देती है. इस तरह कुल पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह होती है. तीन महीने की पेंशन में केंद्र का हिस्सा 1,500 रुपये और राज्य का हिस्सा भी 1,500 रुपये होगा.

कुछ बुजुर्गों की पूरी पेंशन राज्य सरकार देगी

भारत सरकार की ओर से तय किए गए लाभार्थियों की संख्या से ज्यादा पात्र बुजुर्गों को भी उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन दे रही है. ऐसे लाभार्थियों की पूरी 1,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन राज्य सरकार अपने संसाधनों से देती है. यानी तीन महीने में ऐसे बुजुर्गों को मिलने वाले 3,000 रुपये पूरे के पूरे राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे.