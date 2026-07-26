हांसी में बिजली चोरी रोकने के लिए बदले जा रहे मीटर, ओवरलोड ट्रांसफार्मर भी होंगे अपग्रेड
हांसी बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया. पुराने की जगह नए मीटर लगाए जा रहे हैं. ओवरलोड ट्रांसफार्मर भी होंगे अपग्रेड.
Published : July 26, 2026 at 6:37 PM IST
हांसी: बिजली विभाग बिजली लॉस कम करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है. इसके तहत जहां अभी तक पुराने मीटर लगे है, वहां नए मीटर लगाए जा रहे हैं. जहां-जहां ओवरलोड की शिकायतें मिल रही हैं, वहां बिजली विभाग ट्रांसफार्मर बदलकर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है.
पुराने की जगह लगाए जा रहे नए मीटर: आपको बता दें कि ओवरलोड वाले क्षेत्रों पर विभाग की विशेष नजर है और जरूरत के अनुसार लगातार ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं. बिजली कार्यकारी अभियंता सुरिंदर मेहरा ने कहा कि "गांवों में कुंडी कनेक्शन और बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को नियमित बिलिंग व्यवस्था से जोड़ा जा सके."
ओवरलोड ट्रांसफार्मर भी होंगे अपग्रेड: सुरिंदर मेहरा ने कहा कि "जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, उनकी जांच की जाएगी. आवश्यकता के अनुसार 63 KVA ट्रांसफार्मर को 100 KVA तथा 25 KVA ट्रांसफार्मर को 63 KVA क्षमता में अपग्रेड किया जाएगा. ये प्रक्रिया समय लेने वाली है. फिलहाल विभाग शिकायतों की कायवाही कर रहा है. ये कार्य पूरा होते ही प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा.
बिजली चोरी पर रोक के लिए विशेष अभियान: हांसी बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता सुरिंदर मेहरा ने कहा कि "बिजली चोरी विभाग के लिए लाइन लॉस का बड़ा कारण है, जिससे बिजली व्यवस्था प्रभावित होती है. गांवों में कुंडी कनेक्शन और बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को नियमित बिलिंग व्यवस्था से जोड़ा जा सके. विभाग का लक्ष्य बिजली चोरी रोककर लाइन लॉस कम करना और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है."
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