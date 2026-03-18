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कोटा में 80 हजार पीएनजी कनेक्शन के लिए मीटर और पाइपलाइन इंस्टॉल, अब गैस सप्लाई का इंतजार

आरएसजीएल के अनुसार पीएनजी कनेक्शन के लिए पूरी तैयारी हो गई है. लेकिन गैस की अनुपलब्धता के चलते परेशानी आ रही है.

PNG Installation in Homes
घरों में पीएनजी के लिए इंस्टॉलेशन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 6:40 AM IST

6 Min Read
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कोटा: पूरे देश में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत सामने आ रही है, वहीं कोटा में कई घरों को पीएनजी कनेक्शन का इंतजार है. राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) के अनुसार 80 हजार घरों को पीएनजी कनेक्शन देने की तैयारी कर ली गई है. इन घरों में मीटर और पाइपलाइन इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है, लेकिन गैस की उपलब्धता और सर्विस लाइन नहीं पहुंचने के चलते कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं. आरएसजीएल के डिप्टी जनरल मैनेजर सीपी चौधरी का कहना है कि घरेलू गैस के 10500 कनेक्शन हैं. करीब 80 हजार घरों में कनेक्शन देने के लिए इंस्टॉलेशन किया हुआ है. केवल पाइपलाइन डालने का काम कुछ इलाकों में शेष है. गैस की अवेलेबिलिटी भी एक समस्या है. वर्तमान में युद्ध की वजह से गैस की उपलब्धता कम हो रही है. पहले जो गैस उन्हें मिल रही थी, उससे 20 फीसदी की शॉर्टेज मिल रही है. इससे भी परेशानी बढ़ गई है.

गैस के दामों में बढ़ोतरी: आरएसजीएल के डीजीएम सीपी चौधरी के अनुसार कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं. पहले जहां कमर्शियल गैस के दाम 66.35 रुपए प्रति किलो था. अब इसे बढ़ाकर 75 कर दिया गया है. इसमें 8.65 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है. वही इंडस्ट्रियल गैस 62.85 रुपए प्रति किलो थी, जिसे भी बढ़ाकर 72 कर दिया गया है. इसमें 9.15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. कोटा में 150 कमर्शियल गैस कनेक्शन हो रखे हैं, जबकि इंडस्ट्री के 14 कनेक्शन हैं.

सारा सिस्टम रेडी, अब गैस सप्लाई का इंतजार (ETV Bharat Kota)

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अचानक से बढ़ गई क्वेरीज: सीपी चौधरी का कहना है कि हालात ऐसे हैं कि पहले कई एरिया में पाइपलाइन चालू कर दी गई थी, लेकिन लोगों ने कनेक्शन नहीं लिए थे. लोग बाद में कनेक्शन लेने की बात करते थे. उन्होंने मीटर और पाइपलाइन भी स्टॉल नहीं करवाई थी. लेकिन अब जब गैस की अचानक से कमी आई है, तब लोग कनेक्शन के लिए क्वेरीज भी कर रहे हैं. लगातार मांग की जा रही है. रोज 100 से ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं, जिनमें कमर्शियल ज्यादा हैं. जबकि घरेलू कनेक्शन वाले भी अब डिमांड करने लगे हैं.

Meters were also installed for PNG
पीएनजी के लिए मीटर भी लगाए (ETV Bharat Kota)

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2 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की आवश्यकता: सीपी चौधरी का कहना है कि उन्हें युद्ध छिड़ जाने के पहले 72 हजार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस आवंटित हो रही थी, जबकि वर्तमान में यह 20 फीसदी की कटौती के साथ 60 हजार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस आवंटित हो रही है. जबकि कोटा में पूरे 80 हजार घरों के कनेक्शन के लिए 2 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस की जरूरत है. शहर के राजीव गांधी नगर, तलवंडी, इंद्र विहार, दादाबाड़ी, सुभाष नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, विवेकानंद नगर, आरके पुरम, श्रीनाथपुरम, महावीर नगर फर्स्ट, कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी इलाके में गैस कनेक्शन दिए हुए हैं. इसके अलावा स्टेशन इलाके की रेलवे कॉलोनी में भी उन्होंने कनेक्शन दिए हैं. शहर के इन्हीं इलाकों में उन्हें कनेक्शन और बढ़ाने हैं और शेष छूटा हुआ एरिया भी कवर करना है.

Pipes installed outside homes for PNG supply
घरों के बाहर पीएनजी के लिए लगे पाइप (ETV Bharat Kota)

इंडस्ट्रियल कनेक्शन में बड़ी फैक्ट्रियां शामिल: पीएनजी सप्लाई में घरेलू कनेक्शन 21 मिलीबार वाले दिए जाते हैं, जबकि कोटा में कमर्शियल कनेक्शन 1 किलो प्रति स्क्वायर मीटर वाले दिए गए हैं. इसी तरह से इंडस्ट्रियल कलेक्शन एक से चार किलो प्रति स्क्वायर मीटर वाले हैं. जितने भी इंडस्ट्रियल कनेक्शन हैं, उनमें बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां शामिल है, जिसमें एक डीसीएम इलाके की बड़ी फैक्ट्री है. इसके अलावा शेष 14 फैक्ट्रियां रीको के इलाके में है. जबकि कमर्शियल सारे कनेक्शन ज्यादातर हॉस्टल और मैस वालों ने ही लिए हुए हैं.

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200 किलोमीटर और डालनी है एमडीपीई लाइन: उन्होंने बताया कि कोटा में 450 किलोमीटर मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइपलाइन (MDPE) डाल दी गई है. जबकि 45 किलोमीटर स्टील की पाइपलाइन डाली है. अभी कोटा में सभी 80 हजार कनेक्शन देने के लिए 200 किलोमीटर एमडीपीई पाइपलाइन डाली जानी है. इस एमडीपीई पाइपलाइन में एक किलोमीटर डालने का खर्चा ही 25 लाख के आसपास है. जबकि स्टील पाइपलाइन को डालने में एक करोड़ का खर्चा होता है. हालांकि पहले गैस उपलब्धता सुनिश्चित होगी. इसके बाद इसे डाल दिया जाएगा, हमें काम करने में भी थोड़ी समस्या होती है. क्योंकि रोड कटिंग कर इसे डाला जाता है. उसकी कई तरह की परमिशन भी लेनी पड़ती है.

Pipeline work for PNG is also underway
पीएनजी के लिए पाइपलाइन का काम भी जारी (ETV Bharat Kota)

2017 में 185 कनेक्शन थे, टारगेट एक लाख: साल 2014-15 में गेल इंडिया ने कोटा में कनेक्शन दे दिए थे. इसके बाद राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड 2017-18 में बना था. जब कोटा में टेकओवर किया था, तब 185 कनेक्शन थे. इसके बाद साल 2023 में 2700 कनेक्शन हुए और 2026 में 10500 कनेक्शन हो गए. हमारा टारगेट एक लाख कनेक्शन का है. इनके लिए 80000 के आसपास हाउसहोल्ड में हमने मीटर से लेकर पाइपलाइन इंस्टॉल कर दी है. केवल सर्विस लाइन से उन्हें जोड़ना और कई इलाकों में गैस एमडीपीई की पाइपलाइन भी डालना शेष है.

'इंस्टॉलेशन काफी पहले, लेकिन सप्लाई चालू नहीं': दादाबाड़ी शास्त्री नगर में रहने वाली वनमाला श्रृंगी का कहना है कि उनके घर पर करीब 2 साल पहले गैस कनेक्शन के लिए मीटर इंस्टॉलेशन कर दिया था. इसके लिए उन्होंने कुछ पैसा भी दिया, लेकिन सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है. गैस सिलेंडर से ही काम चला रहे हैं. एक अन्य कन्जयूमर अशोक गर्ग का कहना है कि उनके यहां पर भी इंस्टॉलेशन काफी पहले हो गया था, लेकिन सप्लाई चालू नहीं हुई है. उन्होंने दो कनेक्शन लिए थे. हालांकि आरएसजीएल ने जब कनेक्शन के लिए मीटर और अन्य पाइपलाइन इंस्टॉल की थी, तब अलग-अलग पैकेज के अनुसार इंस्टॉल कर रहे थे. कुछ लोगों से 6000 रुपए रजिस्ट्रेशन के दौरान ही लिए जा रहे थे, जबकि कुछ को मंथली बिल के अनुसार भी जमा कराने की शर्त थी. ऐसे में जब उनके सप्लाई चालू होगी, तब 5 रुपए रोज के अनुसार महीने के बिल में जुड़कर आएगा

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