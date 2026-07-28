ETV Bharat / state

भूपेश बघेल के नेतृत्व में मीटर रीडरों की हुंकार, स्मार्ट मीटर और रोजगार सुरक्षा को लेकर सरकार पर साधा निशाना

बैठक के दौरान विद्युत मीटर रीडर श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने भूपेश बघेल के समक्ष अपनी समस्याएं और मांगें विस्तार से रखीं. श्रमिकों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद प्रदेश के हजारों मीटर रीडरों का रोजगार संकट में पड़ गया है. उनका कहना है कि यदि प्रीपेड स्मार्ट मीटर पूरी तरह लागू हो गए तो प्रदेश के लगभग 5,000 मीटर रीडर और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी. कार्यक्रम में मीटर रीडर संघ के संरक्षक सुशील सन्नी अग्रवाल भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले श्रमिकों के भविष्य और उनके पुनर्वास की स्पष्ट नीति बनानी चाहिए.

रायपुर: विद्युत मीटर रीडर श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़ के बैनर तले हजारों श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर रायपुर के डंगनिया स्थित कलार समाज भवन में बैठक की. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं और श्रमिकों ने डंगनिया बिजली कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और स्मार्ट मीटर योजना, बढ़ते बिजली बिलों और रोजगार सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया.

बैठक के बाद सुशील सन्नी अग्रवाल के नेतृत्व में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, कांग्रेस पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में मीटर रीडर श्रमिकों ने डंगनिया बिजली कार्यालय पहुंचकर घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए श्रमिकों की मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते श्रमिकों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

विद्युत मीटर रीडर श्रमिक संघ के कार्यक्रम में भूपेश बघेल (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों पर सरकार से मांगा जवाब

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेशभर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर आम जनता में लगातार असंतोष बढ़ रहा है. उनका कहना है कि पहले जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल ₹300 से ₹400 तक आता था, अब कई लोगों के बिल ₹5,000 से ₹10,000 तक पहुंच रहे हैं. नेताओं ने सरकार से सवाल किया कि स्मार्ट मीटर योजना का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इससे आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा या नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस योजना से कहीं बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा तो नहीं पहुंचाया जा रहा है.

सरकार के खिलाफ मीटर रीडर श्रमिक संघ (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा सरकार पर लगाया श्रमिकों और जनता की अनदेखी का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों और बढ़ते बिजली बिलों का विरोध करती रही है, लेकिन भाजपा सरकार जनता और श्रमिकों की समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है. उनका आरोप था कि सरकार के "कान पर जूं तक नहीं रेंग रही" और रोजगार से जुड़े गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि हजारों परिवार आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और सरकार की नीतियां उनके रोजगार पर सीधा असर डाल रही हैं.

मीटर रीडर श्रमिकों की प्रमुख मांगें

श्रमिक संघ ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं

स्मार्ट मीटर व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और प्रीपेड प्रणाली लागू करने से पहले सभी मीटर रीडरों के लिए वैकल्पिक रोजगार एवं समायोजन की स्पष्ट नीति बनाई जाए. जब तक रोजगार संरक्षण और पुनर्वास की ठोस व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू नहीं की जाए. प्रदेश के लगभग 5,000 मीटर रीडरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जल्द बैठक कर उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए.

कांग्रेस ने जारी रखा समर्थन का भरोसा

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी पहले भी श्रमिकों के साथ खड़ी थी, आज भी उनके साथ है और भविष्य में भी उनके अधिकारों एवं रोजगार की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उनका हक दिलाने और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ती रहेगी.

कांग्रेस के नेतृत्व में रायपुर जिला रीडर संघ का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में रहे ये प्रमुख लोग उपस्थित

इस अवसर पर रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, मीटर रीडर संघ के अध्यक्ष संतोष यादव, उपाध्यक्ष अशोक कुमार साहू, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, संघ के संरक्षक सुशील सन्नी अग्रवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बड़ी संख्या में विद्युत मीटर रीडर श्रमिक उपस्थित रहे.

बैठक और प्रदर्शन के माध्यम से मीटर रीडर श्रमिकों ने स्पष्ट संदेश दिया कि रोजगार सुरक्षा, पुनर्वास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. कांग्रेस ने भी श्रमिकों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से स्मार्ट मीटर योजना, बढ़ते बिजली बिलों और रोजगार संरक्षण के मुद्दे पर जवाबदेही तय करने तथा शीघ्र समाधान निकालने की मांग की.