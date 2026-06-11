झारखंड में कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी, इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट
झारखंड के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गयी है.
Published : June 11, 2026 at 3:05 PM IST
रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है. रांची मौसम केंद्र के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों तक आगे बढ़ चुका है.
अगले 2-3 दिनों के दौरान झारखंड समेत पूर्वी भारत के कई हिस्सों में इसके और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. 11 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है. मौसम केंद्र ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.
आज इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक उत्तर-पूर्वी और निकटवर्ती मध्य झारखंड के कई जिलों में मौसम का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक रहेगा. धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका जताई गई है. इन इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
12 जून को इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना
आगामी 12 जून को मौसम की गतिविधियां और अधिक व्यापक हो सकती हैं. दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य झारखंड के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है. पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, रांची, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद सहित कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है.
13 जून को भी सक्रिय रहेगा मौसम
13 जून को भी राज्य के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा. विशेष रूप से धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रांची, खूंटी और रामगढ़ जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं का असर बना रह सकता है. वहीं दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है.
मौसम केंद्र रांची का कहना है कि अगले कुछ दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जा सकती है. जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि वज्रपात और तेज हवाओं को देखते हुए सतर्कता बरतना जरूरी होगा.
पिछले 24 घंटे में तापमान और वर्षा की स्थिति
झारखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक 40.2 मिमी वर्षा धनबाद में रिकॉर्ड की गई. राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री डालटनगंज में दर्ज किया गया है. राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री रांची में रिकॉर्ड किया गया. राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ.
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