झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

रांची:झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है. राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

12 मार्च को बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 12 मार्च को राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की आशंका है. हालांकि 13 और 14 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

झारखंड में वज्रपात, तेज हवा और बारिश संभावित जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

15 मार्च को बारिश के आसार

वहीं 15 मार्च को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाने के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.