झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. कई जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

रांची:झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है. राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

12 मार्च को बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 12 मार्च को राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की आशंका है. हालांकि 13 और 14 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

Jharkhand Weather
झारखंड में वज्रपात, तेज हवा और बारिश संभावित जिले.

15 मार्च को बारिश के आसार

वहीं 15 मार्च को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाने के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.

रांची के अधिकतम तापमान पर असर

झारखंड में धीरे-धीरे गर्मी का असर बढ़ने लगा है. मौसम केंद्र, रांची की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है. इससे साफ है कि दिन के साथ-साथ रातें भी अपेक्षाकृत गर्म होती जा रही हैं. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक है. रांची में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हुई है.

Jharkhand Weather
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान.

राज्य में सबसे अधिक तापमान डालटनगंज में 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है. इसके अलावा जमशेदपुर में 32.0 डिग्री, चाईबासा में 32.8 डिग्री और बोकारो में 32.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुमला में 17.6 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया. हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे लोगों को हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है.

