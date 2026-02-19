ETV Bharat / state

झारखंड में चढ़ने लगा पारा, चाईबासा सबसे गर्म, गुमला में सबसे ठंडी रात

रांचीः राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम करवट ले रहा है. फरवरी में ही गर्मी अपना असर दिखाने लगी है. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रातें भी अब पहले से कुछ ज्यादा गर्म होने लगी हैं.

रांची की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2.6 डिग्री ज्यादा है. वहीं न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम साफ बना हुआ है और फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. आने वाले एक-दो दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है.

जमशेदपुर में गर्मी का असर और साफ नजर आया, यहां अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री और न्यूनतम 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन में तेज धूप रहने की संभावना है और दोपहर के समय गर्मी परेशान कर सकती है. डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का पारा 10.8 डिग्री तक गिरा. यहां दिन गर्म और रातें अब भी हल्की ठंडी बनी हुई हैं. बोकारो थर्मल में तापमान ने लोगों को पसीना छुड़ा दिया, यहां अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम शुष्क रहेगा और बारिश के आसार नहीं हैं.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौजन्य-मौसम विभाग)

राज्य में सबसे गर्म शहर चाईबासा रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं सबसे ठंडी रात गुमला में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा.