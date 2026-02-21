ETV Bharat / state

झारखंड में दिन में गर्मी तो रात में हल्की ठंड! जानें अगले 48 घंटे में कैसा रहेगा मौसम

रांचीः झारखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है. फरवरी के तीसरे सप्ताह में ही गर्मी के तेवर दिखने लगे हैं, जिससे दिन के समय तेज धूप और दोपहर में हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है.

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है. जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है. औद्योगिक शहर जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री और बोकारो में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

चाईबासा सबसे गर्म, गुमला सबसे सर्द

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला के ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन पर 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के किसी भी जिले में वर्षा नहीं हुई है. दृश्यता के लिहाज से सबसे कम दृश्यता जमशेदपुर में 2000 मीटर दर्ज की गई.