झारखंड में दिन में गर्मी तो रात में हल्की ठंड! जानें अगले 48 घंटे में कैसा रहेगा मौसम
झारखंड में मौसम करवट बदल रहा है. अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम पारा चढ़ रहा है.
Published : February 21, 2026 at 1:57 PM IST
रांचीः झारखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है. फरवरी के तीसरे सप्ताह में ही गर्मी के तेवर दिखने लगे हैं, जिससे दिन के समय तेज धूप और दोपहर में हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है.
राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है. जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है. औद्योगिक शहर जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री और बोकारो में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
चाईबासा सबसे गर्म, गुमला सबसे सर्द
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला के ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन पर 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के किसी भी जिले में वर्षा नहीं हुई है. दृश्यता के लिहाज से सबसे कम दृश्यता जमशेदपुर में 2000 मीटर दर्ज की गई.
अगले 48 घंटे का मौसम पूर्वानुमान
मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक झारखंड में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दोपहर के समय गर्मी और बढ़ेगी. जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड बनी रह सकती है. मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ या वर्षा प्रणाली नहीं होने के कारण बारिश की संभावना बेहद कम है, लेकिन 24 फरवरी को बादल के छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है.
