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उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों में बरसेगी आफत!

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच अगले दो दिन के रेड अलर्ट ने चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई को बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है.

भूस्खलन और मलबा आने से प्रदेशभर में कुल 58 सड़कें बंद हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग (BRO), एक राज्य राजमार्ग, 25 पीडब्ल्यूडी सड़कें और 31 पीएमजीएसवाई व ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. सबसे अधिक 18 सड़कें पिथौरागढ़ जिले में बंद हैं, जबकि पौड़ी में 11, बागेश्वर में 10 और देहरादून में 8 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं.

प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं. देहरादून जिले में विकासनगर क्षेत्र में डाकपत्थर के पास यमुना नदी में डूबे युवक का शव बरामद किया गया है. वहीं ऋषिकेश क्षेत्र में एसएस के पास गंगा में बह गए 12 वर्षीय बालक का शव भी जल पुलिस ने बरामद कर लिया.

इसके अलावा उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में डंपर के मलबे में गिरने से वाहन चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है.कई जिलों में ग्रामीण संपर्क मार्ग मलबा आने से बाधित हैं और उन्हें खोलने का काम युद्धस्तर पर जारी है.

उत्तराखंड में अगले दो दिन बारिश का रेड अलर्ट: इस बीच भारत मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 19 और 20 जुलाई के लिए चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई को नैनीताल, चम्पावत और ऊधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है. देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और बागेश्वर में भी भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है.