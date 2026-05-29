मानसून पर मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली-NCR में उमस और हीटवेव बढ़ने के संकेत
दिल्ली-NCR सहित उत्तर-पश्चिम भारत का हिस्सा होने के कारण यहां कुछ समय के लिए अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है.
Published : May 29, 2026 at 7:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान चिंता बढ़ाने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 को लेकर लंबे समय के लिए फोरकास्ट जारी किया है, जिसमें देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और ज्यादा हीटवेव की आशंका जताई गई है.
इसका असर दिल्ली-NCR पर भी देखने को मिल सकता है, जहां गर्मी, उमस और पानी की समस्या और बढ़ सकती है. IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्यंजय मोहपात्रा ने बताया कि जून से सितंबर के बीच पूरे देश में औसत बारिश सामान्य के करीब 90 प्रतिशत रहने की संभावना है. हालांकि पूरे मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका सबसे ज्यादा जताई गई है.
मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण और मध्य भारत में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है. दिल्ली-NCR सहित उत्तर-पश्चिम भारत का हिस्सा होने के कारण यहां कुछ समय के लिए अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरे सीजन में मौसम का पैटर्न अस्थिर रह सकता है.
VIDEO | IMD DGM Mrityunjay Mohapatra on present weather conditions and upcoming monsoon, says, " the monsoon season has successfully advanced across the entirety of the andaman and nicobar islands, including port blair, and has reached parts of the eastern bay of bengal. over the… pic.twitter.com/DQljZ59Igf— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
IMD की ओर से कहा गया है कि जून 2026 में पूरे देश में बारिश सामान्य से नीचे यानी 92 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है. दिल्ली-NCR में इसका असर प्री-मानसून गर्मी और उमस के रूप में दिखाई दे सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जून के दौरान देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा हीटवेव डेज विकसित हो सकते हैं. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है.
इतना ही नहीं, जून महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है. हालांकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में राहत के छोटे दौर भी देखने को मिल सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मानसून कमजोर रहा तो दिल्ली-NCR में बिजली की मांग, पानी की किल्लत और गर्मी से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं. साथ ही एयर क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कम बारिश से धूल और प्रदूषण लंबे समय तक वातावरण में बने रह सकते हैं. एल नीनो की स्थिति पर IMD ने कहा कि फिलहाल परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है और दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के दौरान एल नीनो की स्थिति कमजोर पड़ सकती है.
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