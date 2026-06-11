बिहार के 38 जिलों में मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने की आशंका.. मौसम विभाग का अलर्ट
बिहार में मौसम बदला, पूरे राज्य में तेज आंधी, ठनका और भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है. जानें अपने जिले का हाल.
Published : June 11, 2026 at 9:09 AM IST
मसौढ़ी: बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है. मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को पूरे राज्य के 38 जिलों में तेज आंधी, बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. प्रशासन ने आमजन और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
ऑरेंज अलर्ट जारी, इन जिलों में भारी खतरा: बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने सुबह 11 बजे तक कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधुबनी समेत 24 जिलों में भारी बारिश, गर्जन और तेज हवाओं की चेतावनी है. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की है.
June 11, 2026
येलो अलर्ट वाले जिले: राजधानी पटना सहित 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. बक्सर, रोहतास, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और नवादा जैसे जिलों में मध्यम से तेज बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत है.
प्री-मानसून सक्रिय, बंगाल की खाड़ी से नमी: मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक यह बदलाव प्री-मानसून गतिविधियों के बढ़ने के कारण हुआ है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पुरवा हवाओं के प्रभाव से राज्य का मौसम तंत्र पूरी तरह बदल गया है. अगर यह स्थिति बनी रही तो मानसून के समय पर आने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं.
June 11, 2026
अगले चार दिनों में तापमान गिरेगा: मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 12 से 15 जून के बीच पूरे बिहार में बादल छाए रहेंगे. रुक-रुक कर बारिश जारी रहेगी और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.
गर्मी और उमस से मिली राहत: पिछले कई दिनों से चल रही उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बुधवार सुबह हुई बारिश से बड़ी राहत मिली. काले बादलों के साथ तेज हवाएं चलीं और झमाझम बारिश शुरू हो गई. ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया और लोगों के चेहरे खिल उठे.
June 11, 2026
किसानों के लिए वरदान साबित हुई बारिश: इस बारिश से सबसे ज्यादा किसान खुश नजर आए. किसान सिताराम सिंह कहते हैं कि धान की रोपनी के लिए खेत तैयार कर रहे किसानों को इस पानी से बहुत फायदा हुआ है. मक्का, सब्जी और अन्य खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि समय पर हुई बारिश ने उनकी चिंता कम कर दी है.
"धान की रोपनी के लिए खेत तैयार कर रहे किसानों के लिए यह बारिश वरदान साबित हुई है. मक्का, सब्जी और अन्य खरीफ फसलों को भी इस पानी से फायदा मिलेगा. समय पर हुई बारिश से फसल की बुआई में तेजी आएगी."-सिताराम सिंह, किसान, जगपुरा, मसौढ़ी
June 11, 2026
सतर्कता बरतें, मौसम पर नजर रखें: मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम अपडेट की लगातार जानकारी लेने की सलाह दी है. खेतों में काम कर रहे किसानों और यात्रियों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए. प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
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