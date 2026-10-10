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बिहार में दिन में ही छा गया अंधेरा, पटना समेत 16 जिलों में तेज आंधी-बारिश का रेड अलर्ट

बिहार में मौसम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मैदानी एवं तटीय वायुमंडल में अचानक आए बदलाव और खाड़ी की ओर से आ रही नमी वाली हवाओं के टकराने से मौसम का मिजाज पूरी तरह पलट गया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के के मुताबिक, झारखंड और ओडिशा की सीमाओं को छूते हुए उप-हिमालयी क्षेत्रों तक एक मजबूत निम्न वायुदाब की ट्रफ लाइन विकसित हुई है. इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में काले बादलों का जमावड़ा लगा हुआ है और तेज बारिश हो रही है.

कई जिलों में हाई अलर्ट जारी