बिहार में दिन में ही छा गया अंधेरा, पटना समेत 16 जिलों में तेज आंधी-बारिश का रेड अलर्ट
बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. सुबह से ही काले बादल छाए हैं और तेज हवाएं चल रही है.
Published : October 10, 2026 at 11:07 AM IST
पटना: बिहार के मैदानी एवं तटीय वायुमंडल में अचानक आए बदलाव और खाड़ी की ओर से आ रही नमी वाली हवाओं के टकराने से मौसम का मिजाज पूरी तरह पलट गया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के के मुताबिक, झारखंड और ओडिशा की सीमाओं को छूते हुए उप-हिमालयी क्षेत्रों तक एक मजबूत निम्न वायुदाब की ट्रफ लाइन विकसित हुई है. इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में काले बादलों का जमावड़ा लगा हुआ है और तेज बारिश हो रही है.
कई जिलों में हाई अलर्ट जारी
बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम में 16 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश का 'येलो और ऑरेंज अलर्ट' जारी कर दिया है. राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सीमांचल के पूर्णिया सहित चंपारण और कोसी के क्षेत्रों में आज सुबह से ही भीषण बारिश हो रही है.
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तेज बारिश और वज्रपात का संकट
अक्टूबर में मानसून की विदाई के बीच ठनका गिरने का खतरा बढ़ रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बादलों की तेज गर्जना के साथ मैदानी और खुले खेतों वाले इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. प्रशासन ने वज्रपात को लेकर लोगों को घर के भीतर ही रहने की सलाह दी है.
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गिरते पारे से उमस भरी तपन का खात्मा
लगातार हो रही बारिश और ठंडी उत्तर-पूर्वी हवाओं ने बिहार के लोगों को चिपचिपी और उमस भरी गर्मी से पूरी तरह निजात दिला दी है. राज्य के प्रमुख शहरों के तापमान में औसतन 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल रही है. राजधानी और उसके सीमावर्ती इलाकों में दिन का अधिकतम पारा अब सिमटकर 29°C से 31°C के आसपास आ गया है, जिससे समूचे परिवेश में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है.
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नदियों के उफान से निचले इलाकों में बाढ़
वहीं दूसरी ओर बिहार की जीवनदायिनी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. उत्तर बिहार और नेपाल की पहाड़ियों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती और कमला बलान जैसी नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को चौबीसों घंटे तटबंधों की निगरानी करने और बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को तत्काल राहत शिविरों या ऊंचे स्थानों पर ले जाने को कहा गया है.
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जलभराव से दैनिक जनजीवन पर असर
घंटों से जारी इस बारिश ने सूबे के बड़े नगरों के ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की कमियों को उजागर कर दिया है. पटना के कई रिहायशी मुहल्लों, संपर्क मार्गों और मुख्य प्रशासनिक परिसरों में पानी भर जाने से जलजमाव की गंभीर स्थिति बन गई है. सड़कों पर पानी जमा होने के कारण यातायात रेंगता हुआ नजर आ रहा है.
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