उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ से कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 22, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए मौसम अचानक बदल सकता है. मौसम विभाग की तरफ से एक फिर उत्तराखंड के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में आज से लेकर 23 तारीख यानी अगले 24 घंटे तक तेज तूफान, बारिश और हवाएं चल सकती हैं.

मौसम विभाग ने चारधाम के यात्रियों से की अपील: मौसम विभाग ने खासकर पहाड़ी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. ऐसे में मौसम विभाग ने चारधाम की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम खराब होने पर किसी सुरक्षित स्थान पर ही रुक जाए. मौसम साफ होने के बाद ही अपनी यात्रा पर आगे बढ़ें.

जानिए जगहों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट: मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए येलो अलर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड के बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और खासकर गंगोत्री, यमुनोत्री, जानकीचट्टी, केदारनाथ, बदरीनाथ, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, कपकोट, मुनस्यारी और डीडीहाट जैसे इलाकों में तेज बिजली कड़कने और तूफान आने की आशंका है.

Meteorological Department
मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया अलर्ट. (@ Meteorological Department)

उच्च हिमालयी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी की भी संभावना: इसके अलावा मौसम विभाग ने बदले उच्च हिमालयी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए तमाम जिला प्रशासन के अलावा पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है. शासन-प्रशासन और पुलिस की तरफ से पहले ही सारे इंतजाम किए हुए है.

अभी भी बड़ी संख्या में तीन धाम में श्रद्धालु मौजूद: बता दें कि कल गुरुवार 23 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद होने हैं. ऐसे में केदारनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं. इसके साथ ही बदरीनाथ धाम के कपाट भले ही अगले महीने बंद हो रहे हैं. वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे है.

पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार: बारिश और बर्फबारी बढ़ने के बाद पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरने के आसार है. ऐसे में लोगों को पहले से ज्यादा सर्दी का अहसास हो सकता है. गौर हो कि इस साल उत्तराखंड में बारिश ने जमकर कहर बरपाया था. वैसे तो मॉनसून उत्तराखंड से बीते महीने यानी सितंबर से ही विदा हो गया था, लेकिन रुक-रुककर बारिश का दौर अभी भी जारी है.

