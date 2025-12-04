ETV Bharat / state

सावधान! गुमला में 6 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, राज्य के 11 जिलों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी

रांचीः झारखंड का पारा लुढ़कने लगा है. गुमला का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री पर पहुंच गया है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सक्रियता ने ठंड बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा होगा.

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 7 दिसंबर तक न्यूनतम पारा में 2-3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है. ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की जरुरत है. थोड़ी सी लापरवाही मुसीबत में डाल सकती है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को विशेष एहतियात बरतने की जरुरत है.

इन जिलों में चलेगी शीतलहर

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 5 दिसंबर से राज्य के 11 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है. इनमें रांची, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा जिला शामिल है. इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जतायी गई है.

अलग-अलग जिलों के तापमान का हाल

गुमला के बाद सबसे कम तापमान खूंटी में 8.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा डालटनगंज में 8.6 डिग्री, हजारीबाग में 8.8 डिग्री, बोकारो में 9.5 डिग्री और लातेहार में 9.8 डिग्री दर्ज हुआ है. इस दौरान रांची का न्यूनतम पारा 10.8 डिग्री और जमशेदपुर का 11.8 डिग्री रहा है. आने वाले तीन दिनों में शीतलहर की वजह से न्यूनतम पारा में और ज्यादा गिरावट दर्ज होगी.