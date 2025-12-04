सावधान! गुमला में 6 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, राज्य के 11 जिलों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी
झारखंड में सर्दी का सितम जारी है. प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : December 4, 2025 at 6:11 PM IST
रांचीः झारखंड का पारा लुढ़कने लगा है. गुमला का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री पर पहुंच गया है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सक्रियता ने ठंड बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा होगा.
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 7 दिसंबर तक न्यूनतम पारा में 2-3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है. ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की जरुरत है. थोड़ी सी लापरवाही मुसीबत में डाल सकती है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को विशेष एहतियात बरतने की जरुरत है.
इन जिलों में चलेगी शीतलहर
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 5 दिसंबर से राज्य के 11 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है. इनमें रांची, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा जिला शामिल है. इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जतायी गई है.
अलग-अलग जिलों के तापमान का हाल
गुमला के बाद सबसे कम तापमान खूंटी में 8.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा डालटनगंज में 8.6 डिग्री, हजारीबाग में 8.8 डिग्री, बोकारो में 9.5 डिग्री और लातेहार में 9.8 डिग्री दर्ज हुआ है. इस दौरान रांची का न्यूनतम पारा 10.8 डिग्री और जमशेदपुर का 11.8 डिग्री रहा है. आने वाले तीन दिनों में शीतलहर की वजह से न्यूनतम पारा में और ज्यादा गिरावट दर्ज होगी.
खास बात है कि कड़ाके की ठंड के बीच कई जिलों का न्यूनतम तापमान भी अच्छा खासा है. पिछले 24 घंटे में चाईबासा में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा जमशेदपुर में 28.2, डालटनगंज में 28.0 डिग्री, गोड्डा में 27.5 डिग्री, पाकुड़ में 27.1 और बोकारो में भी 27.1 डिग्री रहा है.
मौसम केद्र के मुताबिक 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को सुबह के वक्त कोहरा और धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा. जबकि 7 और 8 दिसंबर को सुबह के वक्त कोहरा के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे. ठंड से राहत 8 दिसंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी. इस तारीख से अगले दो दिन तक न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री का इजाफा होने की संभावना है.
