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उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से 2 दर्जन रोड बंद, बागेश्वर में भी बुरा हाल

मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक का पूर्वानुमान जारी किया, पूरे हफ्ते राज्य में होगी बारिश, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण सड़कें बंद होने से परेशान हैं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 11:13 AM IST

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देहरादून/पिथौरागढ़: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार 12 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार आज सोमवार 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक यानी पूरे हफ्ते पूरे राज्य में बारिश होगी. आज राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. उधर बारिश ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में काफी नुकसान किया है. लैंडस्लाइड के कारण पिथौरागढ़ जिले की 24 और बागेश्वर जिले की 8 सड़कें बंद पड़ी हैं.

पिथौरागढ़ में बारिश से जन-जीवन अस्तव्यस्त: उधर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पिछले तीन दिन से लगातार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. आज जिले भर में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. भारी बारिश के बीच लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हुए हैं. बंद सड़कों ने लोगों की मुश्किल बढ़ाने का काम किया है. चीन सीमा को जोड़ने वाली दोनों सड़कों पर पिछले तीन दिनों से आवागमन ठप है. जिले में 24 ग्रामीण मोटर मार्गों पर भी आवाजाही बाधित रहने से हजारों लोग परेशान हैं.

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पिथौरागढ़ जिले में सड़क पर आया मलबा (ETV Bharat)

कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश को जोड़ने वाले मार्ग बंद: कैलाश मानसरोवर सहित आदि कैलाश और व्यास घाटी को जोड़ने वाली तवाघाट-गुंजी सड़क बीते शनिवार से कई जगह भूस्खलन होने से बंद है. इस पर रविवार को तीसरे दिन भी आवाजाही सुचारू नहीं हो सकी. एस बैंड के पास भारी बारिश से सड़क का बड़ा हिस्सा वॉशआउट हो गया है. ऐसे में इस पर जल्द आवाजाही सुचारू होने की संभावना कम है. तीन दिन से सड़क बंद होने से अनेक वाहन और यात्री गुंजी और धारचूला की ओर फंसे हुए हैं.

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लैंडस्लाइड से पिथौरागढ़ जिले में सड़कों का हाल (ETV Bharat)

कंज्योति तवाघाट-नारायण आश्रम मोटर मार्ग वॉश आउट: वहीं दारमा घाटी को चीन सीमा से जोड़ने वाली तवाघाट-सोबला सड़क भी पंगबावे समेत अनेक स्थानों पर भूस्खलन से बंद है. इससे घाटी के लिए आवाजाही और जरूरी सामान की आपूर्ति शनिवार से ठप है. चौदास घाटी में पड़ने वाला कंज्योति तवाघाट-नारायण आश्रम मोटर मार्ग का करीब 50 मीटर हिस्सा दो दिन पूर्व को वॉशआउट हो गया था. इसके चलते सीमांत क्षेत्र में लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं.

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पीडब्ल्यूडी कर्मचारी जैसे ही रोड साफ करते हैं, तभी फिर से मलबा आ जाता है (ETV Bharat)

पिथौरागढ़ जिले में 24 मोटर मार्ग बंद हैं: भूस्खलन से जिलेभर में 24 ग्रामीण मोटर मार्ग पर आवागमन ठप रहा. इनमें से एक दर्जन मार्ग रविवार को मलबा आने से बंद हुए जबकि अन्य सड़कों पर पिछले कई दिनों से जगह-जगह भूस्खलन होने से आवाजाही ठप है. ऐसे में बारमौ, उमचिया, नामिक, जुम्मा, बुई, पातों, कोटा, बांसबगड़, दारमा, कूटा, तोमिक आदि क्षेत्रों के हजारों लोगों को खासी दिक्कत का सामना पड़ रहा है. इन क्षेत्रों में आपूर्ति ठप होने से राशन सहित अन्य दैनिक जरूरत के सामान की भी किल्लत शुरू हो गई है.

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लैंडस्लाइड से सड़क का बुरा हाल (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने बताया अपना दर्द: उमचिया के कैलाश सिंह, होकरा के गणेश, नामिक के रमेश सिंह आदि ने कहा कि बमुश्किल बंद सड़कों के बीच पैदल सफर कर स्थानीय बाजारों में पहुंच रहे हैं. तब जाकर पीठ पर राशन ढोकर घर पहुंचाने के लिए मजबूर हैं.

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सड़क पर पड़े बोल्डर (ETV Bharat)

गोरी नदी की बाढ़ से भूकटाव: उधर मुनस्यारी में गोरी नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव से मदकोट क्षेत्र में भूकटाव शुरू हो गया है. नदी के कटाव से स्थानीय लोगों में दहशत है. कई आवासीय भवनों पर खतरा मंडरा रहा है. नदी किनारे कटाव शुरू होने से ग्रामीणों को वर्ष 2013 और 2018 के दौरान हुई तबाही की यादें ताजा हो गई हैं. भूकटाव की चपेट में देव सिंह रावत, किशनी देवी, भवान सिंह, मालती देवी और मंगल राम समेत अन्य ग्रामीणों के मकानों के आने का खतरा बना हुआ है.

गोरी नदी से कई मकानों और स्कूल को खतरा: ग्रामीणों का कहना है कि यदि नदी का जलस्तर और बढ़ा, तो कई मकानों को नुकसान पहुंच सकता है. लगातार कटाव से मदकोट स्थित शिशु मंदिर के भवन को भी खतरा पैदा हो गया है. इससे विद्यालय और आसपास के आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संवेदनशील स्थानों का तत्काल निरीक्षण कर सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की है. ग्रामीणों ने नदी किनारे सुरक्षा दीवार बनाने और प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सुरक्षात्मक कार्य करने पड़ रहे हैं.

धारचूला वाले इलाके में ज्यादा लैंडस्लाइड: बारिश के चलते चीन सीमा से जुड़े धारचूला क्षेत्र के दो प्रमुख बॉर्डर मार्ग मलबा आने से बंद हो गए. तवाघाट-सोबला और तवाघाट-गुंजी मार्ग पर मलबा आने से आवाजाही ठप रही. मार्ग बंद होने से सीमा क्षेत्र में जाने वाले वाहनों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बीआरओ की टीमें मशीनों के साथ मार्ग से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने में जुटी रहीं.

पिथौरागढ़ जिले में बंद सड़कें

  1. घाट पनार गंगोलीहाट
  2. धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग
  3. तवाघाट गुंजी मोटर मार्ग
  4. तवाघाट सोबला मोटर मार्ग
  5. सेराघाट दानीबगड़ बोना मोटर मार्ग
  6. ड्योरा बारमू मोटर मार्ग
  7. बड़ाबे तोली शिलिगिया मोटर मार्ग
  8. जौलजीबी झूलाघाट मोटर मार्ग
  9. सल्ला रौतगड़ा मोटर मार्ग
  10. गुरना बमनथल मिलोत मोटर मार्ग
  11. मढ़मानले दौबॉस मोटर मार्ग
  12. जाखपन्त मनकोट चौड़ी मोटर मार्ग
  13. सुवालेख झूणी मोटर मार्ग
  14. सोबला उमचिया मोटर मार्ग
  15. होकरा नामिक मोटर मार्ग
  16. एलागाड़ जुम्मा मोटर मार्ग
  17. घापावैण्ड बुई पातों मोटर मार्ग
  18. बॉसबगड़ कोटा मोटर मार्ग
  19. मदकोट दारमा मोटर मार्ग
  20. कालिका खुमती मोटर मार्ग
  21. घट्टाबगड़ से तांकुल मोटर मार्ग
  22. देविसौना गराली कूटा मोटर मार्ग
  23. कंज्योति नारायण आश्रम मोटर मार्ग
  24. दशाईथल खिरमांडे मोटर मार्ग

भूपेंद्र महर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी पिथौरागढ़ ने बताया कि, जिले भर वर्तमान में दो दर्जन सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है. सभी विभागों को अलर्ट मे रहने के निर्देश दिए हैं.

बागेश्वर में आठ ग्रामीण सड़कें बंद, आवाजाही प्रभावित: बागेश्वर जिले में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण वर्तमान में आठ ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं. मलबा और बोल्डर आने से इन मार्गों पर यातायात बाधित है. सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है. संबंधित विभाग बंद सड़कों को खोलने के लिए मलबा हटाने और अस्थायी मरम्मत का कार्य कर रहे हैं. प्रशासन ने मौसम खराब रहने की स्थिति को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करने की अपील की है.

आज पूरे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार 7 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश होगी. जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार आज नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और चमोली इन 6 जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है. राज्य के बाकी जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे. आज येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कल इन जिलों में होगी तेज बारिश: मंगलवार 8 और बुधवार 9 सितंबर को पूरी राज्य में बारिश होगी. पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तेज से बहुत तेज दौर चलेंगे. मौसम विभाग के अनुसार 8 सितंबर को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें पड़ेंगी. बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.

बुधवार के मौसम का हाल: बुधवार 9 सितंबर को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी. बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी.

गुरुवार को इन जिलों में भारी बारिश: गुरुवार 10 सितंबर को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है. इस दिन राज्य के शेष जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तेज से बहुत तेज दौर होंगे.

शुक्रवार और शनिवार को पूरे राज्य में होगी बारिश: मौसम विभाग ने शुक्रवार 11 सितंबर और शनिवार 12 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है.
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