ETV Bharat / state

झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना, 9-10 मार्च को वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट

मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. आज कई जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं.

Weather forecast for Jharkhand
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

रांचीः झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज रविवार को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं 9 और 10 मार्च को राज्य के उत्तर-पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है.

रांची समेत इन इलाकों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक 8 मार्च को राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर समेत आसपास के जिलों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है.

9 और 10 मार्च को भी अलर्ट

मौसम विभाग ने 9 और 10 मार्च को उत्तर-पूर्वी झारखंड में मौसम के अधिक सक्रिय रहने की संभावना जताई है. इन दिनों देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की आशंका है. इसके साथ हल्की बारिश भी हो सकती है.

तापमान का हाल

झारखंड में धीरे-धीरे गर्मी का असर बढ़ने लगा है. रविवार को कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज हुआ.

Weather forecast for Jharkhand
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री और 2.6 डिग्री अधिक रहा.‌ वहीं औद्योगिक शहर जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा बोकारो में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना, 9 मार्च को तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट

झारखंड में बढ़ेगा तापमान, 7 मार्च से कई जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना

झारखंड में बढ़ी गर्मी, 7-8 मार्च को मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार

TAGGED:

WEATHER FORECAST FOR JHARKHAND
JHARKHAND WEATHER
RAIN EXPECTED IN JHARKHAND
झारखंड का मौसम
WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.