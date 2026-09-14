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उत्तराखंड में जाते-जाते खूब बरसेगा मानसून, अगले कुछ दिन भारी बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले फिर बदला मौसम, राज्यभर में तेज बारिश का शुरू होगा दौर, इन जिलों में होगी बारिश

Rain Alert in Uttarakhand
बारिश का अलर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2026 at 5:59 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी दी है. जिसके तहत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है.

वहीं, अब तक हुई बारिश का आंकड़ा देखें तो 1 जून से 14 सितंबर तक राज्य में सामान्य से 5 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज हुई है. जिसके तहत बागेश्वर में सामान्य से 166 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. जबकि, पौड़ी में 44 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.

उत्तराखंड में जाते-जाते खूब बरसेगा मानसून (वीडियो- ETV Bharat)

बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार भले ही धीरे-धीरे कम होने की ओर बढ़ रही हो, लेकिन मौसम एक बार फिर करवट लेता दिखाई दे रहा है. राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश की चेतावनी जारी की है.

इन जिलों में भारी बारिश के आसार: मौसम विभाग के मुताबिक, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में अगले 2 दिनों के भीतर कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है. जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान भूस्खलन, सड़क अवरुद्ध होने और नदियों-नालों के जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रह सकता है.

Rain Alert in Uttarakhand
आसमान छाए काले बदरा (फोटो- ETV Bharat)

कहां कितनी बारिश हुई? मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में भी राज्य के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई. 14 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, बागेश्वर में 25.8 मिलीमीटर बारिश हुई. जबकि, देहरादून में 22.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

अल्मोड़ा में 20.4 मिलीमीटर, पिथौरागढ़ में 14.2 मिलीमीटर और रुद्रप्रयाग में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई. पौड़ी में 9.7, हरिद्वार में 7.3, टिहरी में 6.5 और चमोली में 4.9 मिलीमीटर बारिश हुई. दूसरी तरफ चंपावत में महज 0.9 मिलीमीटर, उत्तरकाशी में 1.9 मिलीमीटर और उधम सिंह नगर में बारिश नहीं हुई.

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देहरादून मौसम विभाग कार्यालय (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, नैनीताल में 4.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. पूरे उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान औसत बारिश 9.1 मिलीमीटर रही. जबकि, सामान्य औसत 6.3 मिलीमीटर है. यानी राज्य स्तर पर बारिश सामान्य से करीब 45 फीसदी ज्यादा रही.

बारिश के आंकड़ों में भी जिलों के बीच बड़ा अंतर: मौसम विभाग के 1 जून से 14 सितंबर तक के मौसमी बारिश के आंकड़े भी उत्तराखंड में बारिश के असमान वितरण की तस्वीर दिखाते हैं. इस अवधि में राज्य में कुल 1146.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. जबकि, सामान्य बारिश 1096.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी. यानी राज्य में मौसमी बारिश सामान्य से 5 फीसदी ज्यादा है.

हालांकि, जिलेवार तस्वीर काफी अलग है. बागेश्वर में सबसे ज्यादा 1962.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. जो सामान्य 738.2 मिलीमीटर के मुकाबले 166 फीसदी ज्यादा है. चमोली में 1160.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 70 फीसदी ज्यादा है. टिहरी में बारिश सामान्य से 31 फीसदी और अल्मोड़ा में 29 फीसदी ज्यादा रही.

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उत्तराखंड में विदाई पर मानसून (फोटो- ETV Bharat)

हरिद्वार में भी सामान्य से 15 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसके उलट पौड़ी में बारिश सामान्य से 44 फीसदी कम रही. चंपावत में 25 फीसदी, नैनीताल में 19 फीसदी और उत्तरकाशी में 13 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई. वहीं, रुद्रप्रयाग में भी बारिश सामान्य से 8 फीसदी कम है.

अगले दिनों में पहाड़ से मैदान तक बढ़ेगी बारिश की चुनौती: अब मौसम विभाग की अगले 2 से 3 दिनों की चेतावनी को देखते हुए पहाड़ी जिलों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी सतर्कता जरूरी होगी. देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है. इन जिलों में येलो अलर्ट के चलते स्थानीय स्तर पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

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देहरादून के आसमान में बादल (फोटो- ETV Bharat)

खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से कमजोर सड़कें, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र और बरसाती नाले बारिश के दौरान परेशानी बढ़ा सकते हैं. चारधाम यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है, ऐसे में केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मार्गों पर मौसम की स्थिति यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी. तेज बारिश की स्थिति में सड़क और हवाई मार्ग दोनों पर असर पड़ सकता है.

सामान्य से ज्यादा बारिश, लेकिन हर जिले की तस्वीर अलग: उत्तराखंड में इस मानसून सीजन की सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि राज्य का औसत आंकड़ा सामान्य से महज 5 फीसदी ज्यादा है, लेकिन जिलों के बीच बारिश में भारी अंतर है. कहीं सामान्य से दोगुने से भी अधिक बारिश हुई है, तो कहीं सामान्य बारिश भी पूरी नहीं हो सकी.

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देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र (फोटो- ETV Bharat)

बागेश्वर में सामान्य से 166 फीसदी ज्यादा बारिश जहां अत्यधिक बारिश की स्थिति को दर्शाती है. वहीं, पौड़ी में सामान्य से 44 फीसदी कम बारिश अलग तरह की चिंता सामने रखती है. ऐसे में राज्य के लिए चुनौती केवल कुल बारिश का आंकड़ा नहीं, बल्कि बारिश का स्थान और समय के हिसाब से असमान वितरण भी है.

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उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर (फोटो- ETV Bharat)

आने वाले 2 से 3 दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. मानसून की विदाई से पहले बारिश का यह नया दौर यदि तेज होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. प्रशासन और आपदा प्रबंधन तंत्र के लिए मौसम विभाग की चेतावनी के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना जरूरी होगा. दूसरी ओर चारधाम यात्रा और पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही को देखते हुए यात्रियों को भी मौसम की स्थिति के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाने की जरूरत होगी.

"उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कई जगह पर तेज बारिश होगी. देखा जाए तो राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का प्रभाव देखने को मिलेगा."- सीएस तोमर, निदेशक, उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र

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