उत्तराखंड पर अगले 18 घंटे भारी! बारिश का रेड अलर्ट, पिथौरागढ़ जिले में कई सड़कें बंद
उत्तराखंड में मानसून जाते हुए भी टेंशन देकर जा रहा हैं. मौसम विभाग ने फिर से बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 1, 2026 at 7:16 PM IST
देहरादून: मौसम के लिहाज से उत्तराखंड के लिए अगले 18 घंटे मुश्किल भरे रहने वाले है. क्योंकि मौसम विभाग ने आज एक सितंबर शाम चार बजे से लेकर दो सितंबर बुधवार सुबह 10 बजे तक प्रदेश के कई इलाकों खासकर कुमाऊं में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी सर्तक हो गया है.
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जो सूचना जारी की गई है, उसके अनुसार कल दो सितंबर सुबह दस बजे तक नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों के चौखुटिया, भिकियासैंण, रानीखेत, भनोली, कटारमल, जैती, रामनगर, भीमताल, हल्द्वानी, मुक्तेश्वर, कोटाबाग, भवाली और द्वाराहाट समेत आसपास के इलाकों में बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है.
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राज्य में अगले 18 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार राज्य में 1 सितम्बर सायं 3 बजकर 58 से 2 सितम्बर 2026 प्रातः10 बजे तक जनपद-नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ इलाकों में यथा चौखुटिया, भिकियासैंण, रानीखेत,…— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 1, 2026
स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी किए गए: वहीं भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, बागेश्वर और अल्मोड़ा में स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी किए गए. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग समेत तमाम जिला प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट हो गई है. संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही एसडीआरएफ को तैनात किया है. साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने लोगों के अपील की है कि भारी बारिश के दौरान बेवजह घरों से बाहर न निकले. इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में सफर करने से बचे. क्योंकि बारिश के दौरान पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती है.
ट्रैफिक एडवायजरी – जनपद पिथौरागढ़— Pithoragarh Police Uttarakhand (@PithoragarhPol) September 1, 2026
लगातार हो रही वर्षा के कारण घाट–पिथौरागढ़ मार्ग पर दिल्ली बैण्ड के समीप पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने की सूचना है। सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग पर विशेष सतर्कता बरतें। pic.twitter.com/rNvAlSvmL0
पिथौरागढ़ में 17 सड़कों पर यातायात ठप: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में सोमवार रात से मूसलाधार बारिश हो रही है. बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने से जिले की पिथौरागढ़- घाट एनएच सहित 17 सड़कों पर यातायात ठप है. 400 से अधिक वाहन हाईवे पर फंसे हैं. मंगलवार सुबह पिथौरागढ़- घाट सड़क पर मुन्ना बैंड में भारी मलबा आ गया था. यहां भी करीब 200 से अधिक टैक्सी, बसें और ट्रक सहित अन्य वाहन फंसे हैं.
वजुला में मकान गिरने की सूचना पर SDRF का सर्चिंग अभियान जारी। सूचना मिलते ही पोस्ट सरियापानी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मलबे में दबे संभावित लोगों की तलाश हेतु गहन सर्चिंग शुरू की। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच SDRF जवान लगातार रेस्क्यू प्रयासों में जुटे हैं।#SDRF pic.twitter.com/o9cOkgUULm— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) September 1, 2026
चीन सीमा का संपर्क घाटियों से कटा: वहीं लैंडस्लाइड के कारण दो स्टेट हाईवे थल-मुनस्यारी और थल-ओगला भी बंद रहा. देर शाम को पिथौरागढ़ घाट सड़क खुल गई है. मलघाट में मलबा आने से चीन सीमा को जाने वाली धारचूला- तवाघाट और तवाघाट- गुंजी बार्डर रोड भी बंद है. इससे सीमा की तीनों घाटियों का संपर्क कटा हुआ है. कई वाहन रास्ते में फंसे हैं. फिलहाल बीआरओ (Border Roads Organisation) सड़क खोलने में जुटा हुआ है.
🚨 अपडेट— Nainital Police Uttarakhand (@nainitalpolice_) September 1, 2026
📍 नैना गांव एवं चौकी सलड़ी के पास मार्ग खोल दिया गया है।
वाहनों को धीरे-धीरे एवं नियंत्रित तरीके से आवागमन की अनुमति दी जा रही है
वाहन चालक कृपया सावधानीपूर्वक एवं धीमी गति से वाहन चलाएं तथा पुलिस/प्रशासन के निर्देशों का पालन करें
🙏आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है pic.twitter.com/Qt4bb2Di81
पिथौरागढ़ जिले की 12 ग्रामीण सड़कें अभी यातायात के लिए नहीं खुल पाई: जिले में करीब 12 सड़कें ऐसी है, जो बुधवार शाम को भी नहीं खुल पाई, जिनमें
- ड्योड़ा- बारमो
- कनालीछीना-पीपली
- सोबला-उमचिया
- होकरा- नामिक
- ऐलागाड़-जुम्मा
- धापा बैंड- बुईं पातो
- बांसबगड़- कोटा
- बांसबगड़- धामीगांव
- कालिका- खुमती
- देवीसूना-गराली
- मालाकोट- लोद
- सेलाकोट- बुसैल सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप है.
- बेरीनाग अल्मोड़ा मोटर गणाई के पास मलबा आने से तीन घंटे मार्ग बंद रहा था.
नदी नाले उफान पर: लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. काली नदी, रामगंगा, सरयू और गोरी नदी का जल स्तर सामान्य से अधिक है. प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जानें और सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है. मंगलवार को दिन भर बारिश होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा. बाजारों में भी सुनसानी छाई रही.
सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक सूचना— Nainital Police Uttarakhand (@nainitalpolice_) September 1, 2026
📍नैना गांव
📍बल्दिया खान के बीच
📍चौकी सलड़ी के पास
मलवा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग खोलने के लिए जेसीबी मौके पर मौजूद है।
➡️ कृपया वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें एवं अनावश्यक यात्रा से बचें#PoliceAlert #RoadBlocked #SafetyFirst pic.twitter.com/eTvDF2K5b6
पिथौरागढ़ डीएम आशीष भटगांई ने मंगलवार को आपदा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और सभी तहसीलों में बारिश की स्थिति की जानकारी ली. डीएम ने अधिकारियों को बंद सड़कों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए गए.
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