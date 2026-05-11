उत्तराखंड में मौसम का अजब रंग, पहले गर्मी तोड़ रही थी रिकॉर्ड, अब बारिश बन रही आफत!
उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं. आज देहरादून में मौसम ने अचानक से करवट बदली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 11, 2026 at 5:10 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर सभी को चौका दिया है. दरअसल मई महीने में कभी धूप तो कभी तेज बारिश की स्थिति बनी हुई है. सोमवार को भी अचानक मौसम ने करवट ली और देहरादून समेत राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली. खास बात यह है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की उम्मीद है और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट तक भी जारी कर दिया है.
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 से 72 घंटों तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है. प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है. देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में कभी धूप तो कभी बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है.
कई इलाकों में दोपहर तक तेज धूप रही, लेकिन शाम होते-होते मौसम अचानक बदल गया और बारिश शुरू हो गई. इससे तापमान में भी अचानक गिरावट दर्ज की गई है. दिन और रात के तापमान में आ रहे बदलाव से लोग भी हैरान हैं.
उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय: मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिए थे कि मई के दूसरे सप्ताह में राज्य में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी तक देखने को मिल सकती है. सोमवार को इसी पूर्वानुमान के अनुरूप कई जिलों में बारिश दर्ज की गई.
राजधानी देहरादून में सुबह हल्की धूप के बाद अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन अचानक मौसम बदलने के कारण आवाजाही पर भी असर देखा गया. वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है. मौसम विभाग ने खासतौर पर 12 और 13 मई को लेकर अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है. इसके अलावा कई इलाकों में बिजली चमकने की घटनाएं भी हो सकती हैं.
लोगों से सावधानी बरतने की अपील: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर का कहना है कि प्रदेशभर में अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. 12 और 13 मई को कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया हैय हालांकि 15 मई तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रह सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की है.
वनाग्नि की घटनाओं में आएगी कमी: मौसम में आए इस बदलाव से जंगलों की आग की घटनाओं में भी राहत मिली है. पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड के कई वन क्षेत्र आग की चपेट में थे. गर्मी और सूखे मौसम के कारण वनाग्नि तेजी से फैल रही थी, लेकिन हाल के दिनों में हुई बारिश के बाद आग की घटनाओं में कमी आई है.
सीसीएफ वनाग्नि सुशांत पटनायक का कहना है कि बारिश के चलते जंगलों में नमी बढ़ी है, जिससे आग फैलने की रफ्तार कम हुई है. हालांकि वन विभाग अभी भी पूरी सतर्कता बरत रहा है. विभाग का कहना है कि मौसम में थोड़े सुधार के बावजूद खतरा पूरी तरह टला नहीं है. कई संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.
चारधाम यात्रा रूट पर भी विशेष एहतियात बरतने के निर्देश: उधर मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा रूट पर भी विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं. इन दिनों चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हजारों यात्री रोजाना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ओर रवाना हो रहे हैं. ऐसे में खराब मौसम यात्रा मार्गों पर परेशानी बढ़ा सकता है.
आपदा प्रबंधन विभाग ने यात्रा मार्गों पर तैनात अधिकारियों और पुलिस टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी घटनाओं की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मई महीने में मौसम का यह बदला हुआ पैटर्न जलवायु परिवर्तन की ओर भी इशारा कर रहा है. सामान्य तौर पर इस समय प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ता है, लेकिन बार-बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बारिश और ठंडक बनी हुई है. इससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों और यात्रा व्यवस्थाओं पर इसका असर भी पड़ सकता है. फिलहाल मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है. अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में मौसम के कई रंग देखने को मिल सकते हैं.
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