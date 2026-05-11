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उत्तराखंड में मौसम का अजब रंग, पहले गर्मी तोड़ रही थी रिकॉर्ड, अब बारिश बन रही आफत!

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर सभी को चौका दिया है. दरअसल मई महीने में कभी धूप तो कभी तेज बारिश की स्थिति बनी हुई है. सोमवार को भी अचानक मौसम ने करवट ली और देहरादून समेत राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली. खास बात यह है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की उम्मीद है और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट तक भी जारी कर दिया है.

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 से 72 घंटों तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है. प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है. देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में कभी धूप तो कभी बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है.

कई इलाकों में दोपहर तक तेज धूप रही, लेकिन शाम होते-होते मौसम अचानक बदल गया और बारिश शुरू हो गई. इससे तापमान में भी अचानक गिरावट दर्ज की गई है. दिन और रात के तापमान में आ रहे बदलाव से लोग भी हैरान हैं.

उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय: मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिए थे कि मई के दूसरे सप्ताह में राज्य में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी तक देखने को मिल सकती है. सोमवार को इसी पूर्वानुमान के अनुरूप कई जिलों में बारिश दर्ज की गई.

राजधानी देहरादून में सुबह हल्की धूप के बाद अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन अचानक मौसम बदलने के कारण आवाजाही पर भी असर देखा गया. वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है. मौसम विभाग ने खासतौर पर 12 और 13 मई को लेकर अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है. इसके अलावा कई इलाकों में बिजली चमकने की घटनाएं भी हो सकती हैं.

लोगों से सावधानी बरतने की अपील: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर का कहना है कि प्रदेशभर में अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. 12 और 13 मई को कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया हैय हालांकि 15 मई तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रह सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की है.