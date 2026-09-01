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झारखंड में आज बारिश का जोर, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, रांची समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने झारखंड के सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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झारखंड में बारिश (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2026 at 9:41 AM IST

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रांची: झारखंड में मानसून की सक्रियता अभी बनी हुई है. मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी 1 सितंबर को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है.

इन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम केंद्र ने उत्तर-पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. इसके तहत गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले प्रभावित हो सकते हैं. इन इलाकों में अचानक तेज बारिश से निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को नदी-नालों और जलजमाव वाले स्थानों से सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट वाले जिले (सौ: मौसम विभाग)

रांची समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट

वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला-खरसावां में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ गरज, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

2 सितंबर को भी बारिश से राहत नहीं

2 सितंबर को भी झारखंड के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है. मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इस दिन उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. खास तौर पर गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

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बारिश के संभावित जिले (सौ: मौसम विभाग)

3 सितंबर से बारिश की तीव्रता में कमी

3 सितंबर को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आने के संकेत हैं. मौसम केंद्र के मुताबिक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इस दिन भी गरज, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी. अगले दो दिनों में भारी बारिश का असर कम हो सकता है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ होने की उम्मीद नहीं है.

पिछले 24 घंटे में लातेहार के महुदावार में सबसे ज्यादा 171 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है. इस दौरान बोकारो में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री और लातेहार में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री रहा है.

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