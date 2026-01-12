बिहार में हाड़ कंपाती सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड! घना कोहरा, सर्द हवाएं पारा 8 के नीचे.. 19 जिलों में अलर्ट
बिहार में भीषण ठंड जारी, कई जिलों में घना कोहरे और शीत लहर के लिए ऑरेंज अलर्ट. जानें कब मिलेगी राहत.
Published : January 12, 2026 at 9:53 AM IST
दरभंगा: बिहार में इन दिनों ठंड का सितम अपने चरम पर पहुंच गया है. सुबह के समय घना कोहरा छाने से दृश्यता शून्य के करीब पहुंच रही है, जबकि दिन में निकलने वाली हल्की धूप भी लोगों को ज्यादा राहत नहीं दे पा रही. कई जिलों में लगातार शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है, जिससे न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे नीचे दर्ज किया जा रहा है.
उत्तरी बिहार में शीत दिवस का अलर्ट: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 12 जनवरी को भी उत्तरी बिहार के जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रहेगी. पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज जैसे जिलों में घने कोहरे के साथ-साथ सर्द हवाएं चल रही हैं. यहां सुबह के समय दृश्यता काफी कम होने से यातायात प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग ने लोगों से सेहत का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.
January 12, 2026
उत्तर-मध्य बिहार में ऑरेंज अलर्ट: सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर जैसे उत्तर-मध्य जिलों में सुबह के समय घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी कम रह रहा है. ठंड के साथ कोहरा जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है.
January 12, 2026
उत्तर-पूर्वी बिहार में ठंड और कोहरे का दोहरा प्रकोप: सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जैसे उत्तर-पूर्वी जिलों में ठंड और घने कोहरे दोनों का प्रकोप जारी है. यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कोहरे और ठंड से ट्रैफिक और दैनिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जिलों में कोहरा अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा.
January 12, 2026
दक्षिण-पश्चिम बिहार में शुष्क लेकिन ठंडी स्थिति: बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जैसे दक्षिण-पश्चिमी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. यहां बारिश या कोहरे की संभावना कम है, लेकिन गिरते तापमान से ठंड का एहसास बरकरार है. लोग घरों में ही रहकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/3GmL8C0POL— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) January 11, 2026
दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी बिहार का हाल: पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद जैसे दक्षिण-मध्य जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. वहीं भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जैसे दक्षिण-पूर्वी जिलों में ठंड के साथ कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. यहां भी यातायात और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है.
अगले 5-6 दिनों तक कोई राहत नहीं: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बिहार में अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन घने कोहरे और शीत दिवस की स्थिति कई जिलों में बनी रहेगी. सर्द हवाओं और गिरते तापमान से परेशानियां बढ़ेंगी. कुल मिलाकर 17 जनवरी से पहले ठंड से किसी तरह की राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.
#न्यूनतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/DeaK3qBex1— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) January 11, 2026
सावधानियां बरतने की अपील: मौसम विभाग ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने, गरम पेय पदार्थ लेने और बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है. ठंड के इस दौर में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं.
ये भी पढ़ें-
बिहार के 38 जिलों में भयंकर ठंड, पटना में कांप रहे लोग, अगले 72 घंटे भारी
बिहार में ठंड का डबल अटैक, 5 दिनों तक कोहरे से नहीं मिलेगी राहत, कोल्ड डे की चेतावनी
बिहार में ठंड के कारण इन जिलों में स्कूल बंद, शिक्षकों को आना जरूरी