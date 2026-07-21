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रांची-खूंटी समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 22-23 जुलाई को भी जारी रहेगा मानसून का असर

मौसम विभाग, रांची ने मंगलवार को रांची समेत पांच जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है. विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

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सांकेतिक तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 9:05 AM IST

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रांची: झारखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 21 जुलाई को राज्य के मध्य भाग के रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा जिलों के अलावा दक्षिणी झारखंड के सिमडेगा जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही कई स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

22 जुलाई को कई जिलों में बारिश के संकेत

22 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम के मिजाज को देखते हुए मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और चतरा जिलों के साथ-साथ दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी झारखंड के जिलों में भी छिटपुट वर्षा और मेघगर्जन की स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि भारी बारिश का अलग अलर्ट जारी नहीं किया गया है. लेकिन गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी.

weather report in jharkhand
पांच जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट (सौ. मौसम विभाग, रांची)

23 जुलाई को पूरे राज्य में सक्रिय रहेगा मानसून

23 जुलाई को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. राज्य के अनेक हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के अलावा मध्य झारखंड के जिलों तथा दक्षिणी क्षेत्र के सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में भी वर्षा गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम विभाग ने इस दिन भी कई स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है.

1 जून से 20 जुलाई 2026 तक वर्षापात के आंकड़े

रिपोर्ट बताते हैं कि पूरे राज्य में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश हुई है. इस अवधि में राज्य में औसतन 391.8 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी. लेकिन वास्तविक वर्षापात 261.4 मिलीमीटर ही दर्ज किया गया. यानी झारखंड में अब तक 33 प्रतिशत वर्षा की कमी रही है. इसका मतलब है कि मानसून की रफ्तार पूरे राज्य में सामान्य स्तर तक नहीं पहुंच सकी. यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है तो इसका असर खेती, जलाशयों और भूजल स्तर पर भी पड़ सकता है.

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