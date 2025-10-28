बिहार में मोंथा तूफान का कहर! पटना समेत 21 जिलों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट, 4°C तक गिरेगा पारा
बंगाल की खाड़ी का मोंथा तूफान बिहार में तबाही मचाने के लिए तैयार है. ये अति भारी बारिश, वज्रपात व तेज हवाएं लाएगा. पढ़ें खबर-
October 28, 2025
पटना: बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ मोंथा तूफान अब बिहार की ओर तेजी से बढ़ रहा है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा चेतावनी के अनुसार, यह तूफान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का कारण बनेगा. आने वाले दिनों में मौसम में भारी उलटफेर देखने को मिलेगा, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है.
तूफान की उत्पत्ति और गति: मोंथा तूफान आज 28 अक्टूबर की सुबह तक गंभीर चक्रवाती रूप धारण कर चुका है. यह शाम या रात में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में तट से टकराएगा, जहां हवाओं की रफ्तार 90 से 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. तट पार करने के बाद यह कमजोर पड़ते हुए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर बढ़ेगा.
चक्रवाती तूफान "मोंथा" के प्रभाव से बिहार में संभावित वर्षा गतिविधियाँ (30–31 अक्टूबर 2025)
बिहार पर सीधा प्रभाव: 30 अक्टूबर तक तूफान का असर बिहार में स्पष्ट हो जाएगा. राज्य के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होगी, जबकि उत्तरी और दक्षिणी जिलों में कुछ जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है. वज्रपात और 30-40 किमी प्रति घंटा की तेज हवाएं भी चलेंगी, जो फसलों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
जिलेवार बारिश का पूर्वानुमान: 29 अक्टूबर को भभुआ, रोहतास, गया, नवादा और शेखपुरा जैसे दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी. 30 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई और शेखपुरा में अति भारी बारिश का अलर्ट है. पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, नालंदा सहित कई मध्य जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है.
31 अक्टूबर का विशेष चेतावनी: अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को उत्तरी बिहार प्रभावित होगा. पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और अररिया में अति भारी बारिश होगी. पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में भारी वर्षा का अनुमान है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.
ठंड में इजाफा और तापमान गिरावट: तूफान के साथ ठंड का असर बढ़ेगा. अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं, लेकिन उसके बाद 2-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. न्यूनतम तापमान में भी गिरावट से सर्दी का एहसास जल्दी शुरू हो जाएगा.
आज का मौसम अपडेट: मंगलवार सुबह कुहासे के साथ दिन शुरू हुआ, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं. बादलों के बीच आंशिक धूप रहेगी. दिन का तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियस और रात का 20-23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
#न्यूनतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से।
लोगों से सतर्कता की अपील: मौसम विभाग ने किसानों, यात्रियों और आम लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है. निचले इलाकों में पानी भराव और बिजली कटौती की तैयारी रखें. तूफान का प्रभाव 31 अक्टूबर तक रहेगा, इसलिए जरूरी सावधानियां बरतें.
