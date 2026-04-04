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लाहौल और अटल टनल में फिर शुरू हुई बर्फबारी, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है. जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

लाहौल और अटल टनल में फिर शुरू हुई बर्फबारी
लाहौल और अटल टनल में फिर शुरू हुई बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 4:05 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में जहां बारिश का दौर जारी है तो वही ऊपरी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. जिला कुल्लू के अगर बात करें तो यहां ऊंचाई वाली चोटियों पर फिर से बर्फबारी हो रही है. पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते अटल टनल में भी सुबह से बर्फबारी हो रही है और लाहौल घाटी में भी बीती रात से बर्फबारी का दौर जारी है. वहीं, आने वाले दिनों में भी प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया, 'पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो यहां पर सोलंग नाला तक अब 4X4 वाहनों को जाने की इजाजत दी गई है. वहीं, सैलानी सोलंग नाला में बर्फ के बीच मस्ती कर रहे हैं'.

लाहौल घाटी में बर्फबारी

वहीं, लाहौल घाटी की बात करें तो बीती रात के समय भी यहां जमकर बर्फबारी हुई और घाटी के कई इलाकों में तीन से चार इंच तक बर्फबारी हो चुकी है. वहीं, घाटी में अप्रैल माह में हुई बर्फबारी से घाटी में अब किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है. किसानों के द्वारा अपने खेत इन दिनों कृषि कार्यों के लिए तैयार किया जा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के चलते एक बार फिर से पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में ढक गई है. वही लोग भी अपने घरों की छत से बर्फ हटाने के कार्य में जुट गए हैं.

लाहौल घाटी के निवासी अशोक कुमार, मोहनलाल ने कहा, 'किसानों ने इन दिनों कृषि कार्यों के लिए अपने खेतों में कार्य शुरू कर दिया है. गोभी की पनीरी भी खेतों में तैयार की जा रही है. लेकिन बर्फबारी के चलते कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं. बार-बार बढ़ रही ठंड से आने वाले समय में फसलों पर भी बुरा असर होगा'.

बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई है. पिछले 24 घंटो में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है. मध्य पहाड़ी और ऊंची पहाड़ी स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य रहा. जबकि निचले पहाड़ी और मैदानी स्टेशनों पर यह सामान्य से 2-3 लिग्री सेल्सियस अधिक था. वहीं, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस, मध्य पहाड़ियों पर 9 से 13 डिग्री सेल्सियस और निचली पहाड़ी/मैदानी क्षेत्रों में 14 से 21 डिग्री सेलल्सयस के बीच रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 0.6°C दर्ज किया गया. जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान ऊना में 33.0 °C दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 4 और 9 अप्रैल तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 10 अप्रैल 2026 को राज्य के कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है. अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसके बाद, अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: अटल टनल पर हिमस्खलन का खतरा, हिमाचल में मौसम को लेकर येलो-ऑरेज अलर्ट

Last Updated : April 4, 2026 at 8:12 PM IST

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