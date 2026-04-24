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झारखंड में भीषण गर्मी से राहत, मौसम लेने लगा करवट, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

झारखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है. कई जिलों के लिए अभी भी अलर्ट जारी है.

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झारखंड का मौसम (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 1:10 PM IST

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रांची: झारखंड में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 अप्रैल को राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और खासकर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवा चलने की संभावना है.

गरज के साथ तेज हवा चलने के आसार

शुक्रवार को राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी इलाकों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा. पूर्वी झारखंड के जिलों बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका में कहीं-कहीं बारिश और वज्रपात के आसार हैं. दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के तहत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में गरज के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है, साथ ही वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है. इसके अलावा राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में भी आंशिक बादल और गरज वाले बादल बनने की संभावना है, जिससे मौसम में हल्का बदलाव महसूस होगा.

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झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र, रांची के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 25 अप्रैल को उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और मध्य झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और 40-50 किमी प्रति घंटा की तेज हवा चलने की संभावना है. 26 अप्रैल को उत्तर-पूर्वी और आसपास के क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. साथ ही वज्रपात और कहीं-कहीं ओलावृष्टि के आसार हैं. 27 अप्रैल को कई इलाकों में फिर से गरज, तेज हवा और बारिश का दौर जारी रह सकता है. 28 और 29 अप्रैल को राज्य में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी.

रांची, बोकारो और जमशेदपुर के तापमान का हाल

पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया है. मौसम केंद्र, रांची के ताजा आंकड़ों के मुताबिक डाल्टनगंज सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जमशेदपुर में 42.8 डिग्री, चाईबासा में 43 डिग्री और बोकारो में 42.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. वहीं राजधानी रांची में भी गर्मी का असर साफ दिखा. जहां अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री ज्यादा है.

अन्य जिलों के तापमान का हाल

सामान्य तापमान से तुलना करें तो झारखंड के ज्यादातर जिलों में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा उछाल चाईबासा में देखा गया, जहां तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री ऊपर चला गया. वहीं देवघर और गोड्डा में 40.4-40.4 डिग्री, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 40.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. इस तरह 23 अप्रैल को जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, देवघर, गोड्डा और जगन्नाथपुर जैसे कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया.

कुल मिलाकर, झारखंड में शुक्रवार से मौसम बदलने की शुरुआत हो रही है. गर्मी से परेशान लोगों को बारिश और तेज हवा से राहत मिल सकती है, लेकिन वज्रपात और तेज हवा को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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