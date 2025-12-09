मौसम विभाग का अलर्ट; पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, सुबह-शाम अब गलन वाली ठंड, गिरेगा न्यूनतम पारा
पूरे प्रदेश में आइसोलेटेड स्थानों पर घना कोहरा, दृश्यता में गिरावट, नोएडा सबसे प्रदूषित, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 10:15 AM IST
लखनऊ: यूपी में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो रहा है. ठंड में फिर से वृद्धि होने की संभावना है, पश्चिमी हवाओं के चलने से सुबह और शाम के समय गलन वाली सर्दी में इजाफा होगा. वहीं, आइसोलेटेड स्थान पर कोहरा भी घना होने लगा है. बता दें, बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के तापमान पर असर पड़ा है. न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई. जिससे सुबह और शाम के समय पड़ने वाली ठंडक से राहत मिली थी.
पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी के दोनों मौसम संभागों में वेदर ड्राई रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला कोहरा दर्ज किया गया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पूर्वी यूपी के तराई के हिस्सों में कहीं-कहीं घना कोहरा भी रहा. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता बहराइच तथा कुशीनगर में 50 मीटर दर्ज की गई.
यूपी में AQI लेवल: केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, सोमवार शाम 4 बजे तक यूपी के विभिन्न शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ इस प्रकार रहा- आगरा 129, बागपत 226, बरेली 124, बुलंदशहर 234, फिरोजाबाद 122, गाजियाबाद 309, गोरखपुर 135, ग्रेटर नोएडा 302, झांसी 37, कानपुर 97, लखनऊ 205, मेरठ 269, मुरादाबाद 199, मुजफ्फरनगर 241, नोएडा 330, प्रयागराज 134, वाराणसी 106.
वहीं, नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया. झांसी प्रदेश का सबसे शुद्ध हवा वाला क्षेत्र रहा, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 37 रिकॉर्ड किया गया.
लखनऊ के क्षेत्रों में AQI: लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स- भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 193, गोमती नगर 214, केंद्रीय विद्यालय 238, कुकरैल पिकनिक स्पॉट 153, लालबाग 167, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया 263. राजधानी लखनऊ का तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है. इसके अलावा सबसे शुद्ध हवा कुकरैल पिकनिक स्पॉट में है.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह-शाम के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहा. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह-शाम के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बरेली सबसे सर्द: सोमवार को उत्तर प्रदेश का बरेली सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में सुबह-शाम के समय कहीं हल्का व कहीं छिछला कोहरा रहेगा. साथ ही आइसोलेटेड स्थानों पर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. वहीं अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
यह भी पढ़ें: यूपी में मौसम की बदली चाल; अयोध्या में ठंड का कहर, लखनऊ में राहत, नोएडा सबसे प्रदूषित