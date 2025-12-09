ETV Bharat / state

मौसम विभाग का अलर्ट; पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, सुबह-शाम अब गलन वाली ठंड, गिरेगा न्यूनतम पारा

पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त, ठंडक में फिर से वृद्धि होने की संभावना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो रहा है. ठंड में फिर से वृद्धि होने की संभावना है, पश्चिमी हवाओं के चलने से सुबह और शाम के समय गलन वाली सर्दी में इजाफा होगा. वहीं, आइसोलेटेड स्थान पर कोहरा भी घना होने लगा है. बता दें, बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के तापमान पर असर पड़ा है. न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई. जिससे सुबह और शाम के समय पड़ने वाली ठंडक से राहत मिली थी.



पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी के दोनों मौसम संभागों में वेदर ड्राई रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला कोहरा दर्ज किया गया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पूर्वी यूपी के तराई के हिस्सों में कहीं-कहीं घना कोहरा भी रहा. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता बहराइच तथा कुशीनगर में 50 मीटर दर्ज की गई. यूपी के शहरों में AQI लेवल. (Photo Credit; ETV Bharat) यूपी में AQI लेवल: केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, सोमवार शाम 4 बजे तक यूपी के विभिन्न शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ इस प्रकार रहा- आगरा 129, बागपत 226, बरेली 124, बुलंदशहर 234, फिरोजाबाद 122, गाजियाबाद 309, गोरखपुर 135, ग्रेटर नोएडा 302, झांसी 37, कानपुर 97, लखनऊ 205, मेरठ 269, मुरादाबाद 199, मुजफ्फरनगर 241, नोएडा 330, प्रयागराज 134, वाराणसी 106. वहीं, नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया. झांसी प्रदेश का सबसे शुद्ध हवा वाला क्षेत्र रहा, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 37 रिकॉर्ड किया गया.