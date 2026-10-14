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हिमाचल में अगले 3 दिन मौसम दिखाएगा तेवर, 10 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार

हिमाचल वेदर अपडेट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. प्रदेश में जहां ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ने दस्तक तेज कर दी है, वहीं अब मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आंधी, बिजली कड़कने और बारिश की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर को प्रदेश के 10 जिलों में खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है.

इतना ही नहीं, अगले दो दिनों तक भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं. ऐसे में अगले तीन दिन प्रदेशवासियों के लिए मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि 18 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है.

इन 10 जिलों में आंधी और बिजली कड़कने का अलर्ट मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 अक्टूबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आंधी चलने और बिजली कड़कने की आशंका है. इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है. वहीं, लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में मौसम खराब होने की आशंका जताई गई है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. 16 और 17 अक्टूबर को भी बारिश-बर्फबारी के आसार प्रदेश में 16 और 17 अक्टूबर को भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है. जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. हालांकि, इन दोनों दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसके बाद 18, 19 और 20 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है. कुकुमसेरी में 0.3 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान