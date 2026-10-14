हिमाचल में अगले 3 दिन मौसम दिखाएगा तेवर, 10 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार
मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने को लेकर अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:02 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. प्रदेश में जहां ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ने दस्तक तेज कर दी है, वहीं अब मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आंधी, बिजली कड़कने और बारिश की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर को प्रदेश के 10 जिलों में खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है.
इतना ही नहीं, अगले दो दिनों तक भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं. ऐसे में अगले तीन दिन प्रदेशवासियों के लिए मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि 18 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है.
इन 10 जिलों में आंधी और बिजली कड़कने का अलर्ट
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 अक्टूबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आंधी चलने और बिजली कड़कने की आशंका है. इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है. वहीं, लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में मौसम खराब होने की आशंका जताई गई है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
16 और 17 अक्टूबर को भी बारिश-बर्फबारी के आसार
प्रदेश में 16 और 17 अक्टूबर को भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है. जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. हालांकि, इन दोनों दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसके बाद 18, 19 और 20 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है.
कुकुमसेरी में 0.3 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान
प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है. लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि ताबो में पारा 2.1 डिग्री सेल्सियस रहा. किन्नौर के कल्पा में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री, मनाली में 8.4 डिग्री, भुंतर में 11.0 डिग्री और कुफरी में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
अन्य प्रमुख स्थानों की बात करें तो सोलन में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री, पालमपुर और भरमौर में 13.0 डिग्री, चंबा में 13.2 डिग्री और शिमला में 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा. सुंदरनगर में 14.4 डिग्री, ऊना में 14.8 डिग्री, कांगड़ा में 15.2 डिग्री, मंडी में 15.3 डिग्री और बिलासपुर में 17.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
इसी तरह धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री, सराहन में 17.8 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 19.0 डिग्री और पांवटा साहिब में 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है.
सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा औसत न्यूनतम तापमान
मौसम विभाग की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बावजूद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ रहा है. राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. इस दौरान अधिकांश मौसम केंद्रों पर बारिश नहीं हुई, जबकि सराहन में एक मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और दिन के समय धूप खिली रही. अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन दिन मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है. वहीं, 18 अक्टूबर से मौसम साफ होने के पूर्वानुमान के बीच प्रदेशवासियों को बारिश और बादलों से राहत मिलने की उम्मीद है.
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