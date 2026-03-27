झारखंड में रामनवमी पर मौसम का ट्विस्ट, गरज-चमक, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी
मौसम ने रामनवमी के दिन से ही अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.
Published : March 27, 2026 at 5:09 PM IST
रांची: झारखंड में रामनवमी के मौके पर मौसम ने अचानक करवट ली है. राज्य के कई हिस्सों में दोपहर बाद से ही बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग ने बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है.
ओलावृष्टि की संभावना
दरअसल, 27 मार्च को पूरे राज्य में आंशिक रूप से घने बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और वज्रपात भी हो सकता है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे रामनवमी के जुलूस और आयोजनों पर असर पड़ सकता है. मौसम का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर-मध्य, दक्षिण-पूर्व और मध्य झारखंड में देखने को मिल सकता है. लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.
शनिवार और रविवार को मौसम कैसा रहेगा
यदि अगले दिनों की बात करें तो 28 मार्च को भी कई जगहों पर गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती है. 29 मार्च को भी मौसम इसी तरह बना रहेगा, जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है. हालांकि 30 मार्च को मौसम थोड़ा शांत रहने का अनुमान है, लेकिन 31 मार्च और 1 अप्रैल को एक बार फिर मौसम बदल सकता है और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं.
लोगों को सतर्क रहने की सलाह
तापमान में भी उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, इसके बाद 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. वज्रपात के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहे.
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