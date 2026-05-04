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झारखंड में मौसम ने फिर ली करवटः ओलावृष्टि, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट, पारा में गिरावट

राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

Meteorological Department issued alert for lightning and strong winds in Jharkhand
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 4, 2026 at 5:12 PM IST

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रांचीः झारखंड में आज यानी 4 मई से मौसम ने फिर करवट ले ली है. सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा है और राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने के आसार हैं.

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक आज उत्तर-पूर्वी और आसपास के मध्य इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. जिसके साथ गरज-चमक, वज्रपात और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. वहीं बाकी हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है.

आम लोगों से सतर्क रहने की अपील

मौसम के इस बदलाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी लेकिन खतरा भी कम नहीं है. मौसम केंद्र ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान लोग सतर्क रहें और खुले स्थानों से दूर रहें.

Meteorological Department issued alert for lightning and strong winds in Jharkhand
मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट (ETV Bharat)

5 मई को भी बदला रहेगा मौसम

अगर आने वाले दिनों की बात करें तो 5 मई को भी मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी. दक्षिण-पूर्वी और मध्य जिलों जैसे रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में तेज हवा, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है.

अगले 10 मई तक कई इलाकों में बारिश के आसार

6 से 8 मई तक भी राहत के संकेत नहीं हैं. इन दिनों में भी झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है. 9 और 10 मई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, हालांकि उत्तर-पश्चिमी जिलों में थोड़ी राहत मिल सकती है.

इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने खास तौर पर उत्तर-पूर्वी जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़‌ के लिए अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा मध्य झारखंड के रांची, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद, दक्षिणी झारखंड के पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां, तथा उत्तर-पश्चिमी जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भी मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है.

राजधानी रांची की बात करें तो यहां भी अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में बारिश और मेघ गर्जन देखने को मिलेगा. अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम 20 से 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

रांची में पिछले 24 घंटे में तापमान का हाल

मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण तापमान में उधर चढ़ाव देखा जा रहा है. पिछले 24 घंटे में झारखंड के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. हालांकि कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखी गई है, जिससे रातें अपेक्षाकृत गर्म रहीं. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री नीचे है. इससे साफ है कि दिन और रात दोनों समय मौसम सामान्य से ठंडा बना हुआ है.

Meteorological Department issued alert for lightning and strong winds in Jharkhand
मौसम विभाग द्वारा जारी प्रदेश में तापमान के आंकड़े (ETV Bharat)

जमशेदपुर और डालटनगंज के तापमान का हाल

जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है लेकिन न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है. यानी यहां दिन ठंडे रहे लेकिन रातें गर्म महसूस की गईं. डालटनगंज, जो राज्य में सबसे गर्म स्थान रहा, वहां अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री दर्ज हुआ, फिर भी यह सामान्य से 2.6 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री नीचे है.

बोकारो और चाईबासा के तापमान की स्थिति

बोकारो में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जहां अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया. यह सामान्य से 8.3 डिग्री कम है. हालांकि न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है. चाईबासा में भी अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री नीचे है.

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