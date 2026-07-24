झारखंड में बारिश का दौर तेज, 26 जुलाई तक कई जिलों के लिए अलर्ट जारी, रहें सावधान!
मौसम केंद्र, रांची ने झारखंड में 26 जुलाई तक तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.
Published : July 24, 2026 at 3:27 PM IST
रांच: झारखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है. अगले तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार 24 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
24 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम
मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में कई स्थानों पर गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही दक्षिणी, मध्य और उत्तरी झारखंड के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. प्रभावित जिलों में रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां शामिल हैं.
25 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश का असर
शनिवार 25 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है. इस दिन मुख्य रूप से दक्षिणी झारखंड के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जिला अधिक प्रभावित रह सकते हैं.
26 जुलाई को दक्षिणी और मध्य झारखंड में बढ़ेगी बारिश
रविवार 26 जुलाई को मौसम का प्रभाव और व्यापक हो सकता है. मौसम केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है. वहीं दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य झारखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. प्रभावित जिलों में रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां शामिल हैं.
पिछले 24 घंटे में वर्षापात का हाल
पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक वर्षा कोडरमा में 52.5 मिमी दर्ज की गई. इसके अलावा सिमडेगा के कुरडेग में 26.6 मिमी, जमशेदपुर में 25 मिमी और धनबाद के मैथन में 24 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम केंद्र के मुताबिक मानसूनी गतिविधियां फिलहाल सक्रिय बनी हुई हैं. जिससे राज्य के कई हिस्सों में मौसम सुहाना बना हुआ है.
रांची और जमशेदपुर के तापमान की स्थिति
राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है. न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम दर्ज हुआ. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा.
डाल्टनगंज और बोकारो के तापमान का हाल
डालटनगंज में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है. यहां न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा. वहीं बोकारो थर्मल में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है. यहां न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया.
पाकुड़ में सबसे ज्यादा और लातेहार में सबसे कम तापमान
पिछले 24 घंटे में पाकुड़ में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है, जो 34.3 डिग्री रहा है. वहीं सबसे कम तापमान लातेहार में 20.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. चाईबासा में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम दर्ज किया गया.
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