बिहार में प्री-मानसून का कहर, आंधी-पानी के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट
बिहार में प्री-मानसून सक्रिय, तीन मई तक आंधी-पानी और वज्रपात की चेतावनी, तापमान गिरने से गर्मी से मिली राहत. वहीं आंधी-तूफान में कई की मौत.
Published : April 30, 2026 at 11:32 AM IST
पटना: बिहार से गुजर रही ट्रफ लाइन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवातीय परिसंचरण के कारण राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं के प्रवेश से मौसम में काफी बदलाव देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश हिस्सों में आंधी, वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है.
तीन मई तक आंधी-पानी का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, तीन मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में आंधी-पानी के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना बनी हुई है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. विशेष रूप से खुले में काम करने वाले लोगों, किसानों और पशुपालकों को वज्रपात से बचाव के उपाय अपनाने की हिदायत दी गई है.
April 30, 2026
तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत: बीते कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू से अब राहत मिलने के आसार हैं. मंगलवार से मौसम में बदलाव शुरू हुआ और बुधवार को पटना सहित कई इलाकों में बादलों की वजह से मौसम सुहावना बना रहा. दिन चढ़ने के साथ धूप निकली, लेकिन बादल छाए रहने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई.
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उत्तर बिहार में तेज बारिश की संभावना: अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हवा की रफ्तार बढ़ने के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है. वहीं उत्तर बिहार के 18 जिलों में अलग-अलग स्थानों पर तेज हवा, मेघ गर्जन और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है.
April 30, 2026
बीते 24 घंटे में कई जगहों पर हुई बारिश: पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. कटिहार के बरसोई में सबसे अधिक 28.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, सुपौल, गया और नवादा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई.
#न्यूनतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/pTVyQkLyTG— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) April 30, 2026
प्रमुख शहरों में दर्ज वर्षा: अररिया में 23.8 मिमी, फारबिसगंज में 19.2 मिमी, कटिहार के बलरामपुर में 15.0 मिमी, पूर्णिया के जलालगढ़ में 12.0 मिमी, मधुबनी के जयनगर में 11.4 मिमी और पूर्णिया के अमौर में 9.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई. अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली.
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पटना का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री: राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को लू से राहत मिलेगी. किसानों के लिए यह बारिश फसल की तैयारी के लिहाज से भी फायदेमंद साबित हो सकती है.
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