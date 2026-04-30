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बिहार में प्री-मानसून का कहर, आंधी-पानी के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट

पटना: बिहार से गुजर रही ट्रफ लाइन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवातीय परिसंचरण के कारण राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं के प्रवेश से मौसम में काफी बदलाव देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश हिस्सों में आंधी, वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है.

तीन मई तक आंधी-पानी का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, तीन मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में आंधी-पानी के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना बनी हुई है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. विशेष रूप से खुले में काम करने वाले लोगों, किसानों और पशुपालकों को वज्रपात से बचाव के उपाय अपनाने की हिदायत दी गई है.

तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत: बीते कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू से अब राहत मिलने के आसार हैं. मंगलवार से मौसम में बदलाव शुरू हुआ और बुधवार को पटना सहित कई इलाकों में बादलों की वजह से मौसम सुहावना बना रहा. दिन चढ़ने के साथ धूप निकली, लेकिन बादल छाए रहने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई.

उत्तर बिहार में तेज बारिश की संभावना: अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हवा की रफ्तार बढ़ने के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है. वहीं उत्तर बिहार के 18 जिलों में अलग-अलग स्थानों पर तेज हवा, मेघ गर्जन और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है.