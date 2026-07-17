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राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून: 21 जुलाई से जयपुर-कोटा समेत कई संभागों में बारिश के आसार, जानें अपने शहर का हाल

जयपुर : राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने 21 जुलाई से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के संकेत दिए हैं. विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3-4 दिन मानसून कमजोर रहेगा. इसके बाद 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं. इस दौरान कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है. 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भी बारिश बढ़ेगी. फिर जुलाई के आखिरी सप्ताह में जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी मानसून सक्रिय होगा.

फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बन रहे वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के असर से 21 से 23 जुलाई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. हालांकि तब तक अगले तीन-चार दिन मानसून कमजोर रहेगा और ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को प्रदेश के 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 20 जुलाई के लिए 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ने की उम्मीद है.

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अब तक सामान्य से 18 फीसदी कम हुई बारिश : प्रदेश में इस बार मानसून की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह से बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ गईं. इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिला है. अब तक राजस्थान में सामान्य से करीब 18 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. मानसून ट्रफ के सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसक जाने के कारण प्रदेश में बारिश का सिलसिला थम गया. इसके चलते दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. गुरुवार को चूरू 40.6 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. बीकानेर और आसपास के इलाकों में भी गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी.

जयपुर में 11 दिन से नहीं बरसी एक बूंद : राजधानी जयपुर में मानसून की बेरुखी सबसे ज्यादा चिंता का विषय बनती जा रही है. पिछले 11 दिनों से शहर में एक मिलीमीटर भी बारिश दर्ज नहीं हुई है. इससे जिले की कुल बारिश औसत से नीचे पहुंच गई है. 15 जुलाई तक जयपुर जिले में सामान्य बारिश का आंकड़ा 151 मिमी माना जाता है, जबकि इस बार अब तक केवल 146.5 मिमी वर्षा हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार-पांच दिन भी बारिश की संभावना कम रहने से यह अंतर और बढ़ सकता है. राहत की बात यह है कि 21 जुलाई से मानसून दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं, हालांकि यह दूसरा चरण लंबे समय तक प्रभावी रहने की संभावना नहीं है.

एक सप्ताह में 75 फीसदी कम बरसात : 9 से 15 जुलाई के बीच का सप्ताह पूरे प्रदेश के लिए लगभग सूखा साबित हुआ. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में राजस्थान में सामान्य से 75 फीसदी कम बारिश हुई. आमतौर पर इस दौरान प्रदेश में 34.7 मिमी वर्षा होती है, लेकिन इस बार केवल 8.7 मिमी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक चिंता की बात यह रही कि मानसून का प्रवेशद्वार माने जाने वाले हाड़ौती क्षेत्र में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई. कोटा में सामान्य से 78 फीसदी, बूंदी में 77 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई, जबकि झालावाड़ में पूरे सप्ताह एक बूंद भी बारिश नहीं हुई. इससे खरीफ फसलों और जलाशयों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है.