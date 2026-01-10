ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश ने बढ़ाई ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है. रात का तापमान गिरने लगा है. कोहरा, धुंध परेशान कर रहे हैं.

दिल्ली का मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 10, 2026 at 7:49 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जहां घने कोहरे की चपेट में हैं. कई दिनों से बादलों की लुकाछिपी के बीच कल शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी और हल्की वर्षा होने से ठंड बढ़ गई.

जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है. यह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही.

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, हालांकि आज हल्का कोहरा रहेगा.

मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी 15 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा. इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, अभी सर्दी से राहत मिलती हुई लोगों को नजर नहीं आ रही है. फिलहाल धूप हल्की रहेगी. ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और तापमान में भी कोई बहुत बढोतरी नहीं होने वाली है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 318 गुरुग्राम में 325 गाजियाबाद में 308 ग्रेटर नोएडा में 302 और नोएडा में 305 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एक प्रदूषण का लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच बना हुआ है.

