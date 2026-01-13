ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR वालों संभलकर! अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है. रात का तापमान गिरने लगा है. कोहरा, धुंध परेशान कर रहे हैं.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 7:38 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है. सोमवार सुबह को भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई. हालांकि दिन में धूप खिली. शहर के कई मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान लुढ़ककर करीब तीन डिग्री सेल्सियस पहुंच गया.

दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम था. पालम में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि लोधी रोड स्टेशन में तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली एनसीआर में आज के मौसम का हाल

दिल्ली में आज मंगलवार के लिए ऑरेंज और बुधवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. कल य़ानि बुधवार तक इसी तरह का तापमान रहने की संभावना है, इसके बाद राहत मिलने की उम्मीद है. इसका कारण एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, जिसका असर इस क्षेत्र पर पड़ने की उम्मीद है.

प्रदूषण स्तर का हाल

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 333 अंक बना हुआ है. बीते कई दिनों के बाद राजधानी दिल्ली में फिर एक बार प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गुरुग्राम में 318 गाजियाबाद में 332 ग्रेटर नोएडा में 302 नोएडा में 307 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल बार 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

