ETV Bharat / state

UP में अगले 48 घंटे में गरज-चमक संग बारिश-आंधी-ओले का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

शुक्रवार को बुलंदशहर सबसे ठंडा जिला रहा, कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी है.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 10:20 AM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 11:04 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/आगरा/मेरठ/वाराणसी: उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले भीषण कोहरे और ठंडक की चपेट में हैं. पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी एवं शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में प्रभावी गिरावट दर्ज की गई. कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे चला गया. प्रदेश के कई जिलों में दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम है. जिससे कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी है. आगरा में कल से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी. वहीं मेरठ में कोहरे के साथ लौटी सर्दी, 1 फरवरी को यहां भी रिमझिम की संभावना.

Photo Credit; ETV Bharat
आगरा में छाई कोहरे की चादर (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में घने कोहरे और कहीं-कहीं घने से अधिक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी होने से ठंडक में इजाफा होगा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 1 फरवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है.

Photo Credit; IMD
यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)

घने कोहरे की संभावना इन जिलों में अधिक: कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा, कुछ स्थानों पर बादलों की भी आवाजाही रही. तेज रफ्तार उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान 20 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

बुलंदशहर सबसे ठंडा: शुक्रवार को बुलंदशहर सबसे अधिक ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं अधिकतम तापमान झांसी जिले में 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि समान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि वायुमंडलीय स्थिरता बढ़ने से 31 जनवरी को कोहरे में वृद्धि होने तथा घने से बहुत घने कोहरे के कारण तापमान में थोड़ी और गिरावट होने की सम्भावना है. आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1-3 फरवरी के दौरान प्रदेश में बारिश होने तथा तापमान में 2-4°C की बढ़ोत्तरी होने के साथ वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ने से कोहरे में कमी आने की संभावना है. जिसके बाद 4 फरवरी से तापमान में फिर से थोड़ी गिरावट हो सकती है.

आगरा में कल से फिर आंधी-बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 और 2 फरवरी को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान बिजली गरजने के साथ गिरने की आशंका भी जताई गई है. शनिवार सुबह तक जिले में घना कोहरा छाया हुआ है. जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई है.

Photo Credit; ETV Bharat
मेरठ में ठंडक. (Photo Credit; ETV Bharat)

मेरठ में सर्दी बरकरार: जिले में आज सुबह का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. जबकि बीते दिन न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 22 डिग्री था. हल्की कोहरे की चादर भी कहीं कहीं छाई हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अभी सर्दी और भी बढ़ सकती है. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित मौसम वैज्ञानिक श्वेता सिंह का कहना है कि आज कोहरा तो कल यानी 1 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना है.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

वाराणसी में कोहरे का कमबैक: धर्मनगरी आज सुबह कोहरे से ढकी रही. कल शाम को ठंड की वापसी जबरदस्त तरीके से देखने को मिली. आज सुबह कोहरे का असर लोगों के सुबह के रूटिन को डिस्टर्ब करता भी दिखाई दिया. वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 31 जनवरी तक तापमान में गिरावट के साथ कोहरे में वृद्धि हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के बाद बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी और सूखी उत्तरी-पश्चिमी हवाओं ने 48 घंटे में तापमान को गिरा दिया है. 31 जनवरी को कोहरे में बढ़ोतरी की संभावना है. उनका कहना है कि 3 और 4 फरवरी को बारिश की भी आशंका है.

मिर्जापुर में घना कोहरा-कड़ाके की ठंड: जनपद में 2 दिन पहले हुई बूंदाबांदी के चलते कड़ाके की ठंड फिर से शुरू हो गई है. जनवरी के आखिरी दिन कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है. कोहरे के कारण सड़कों पर दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर ड्राइव करनी पड़ रही.

यह भी पढ़ें: UP में मौसम ने फिर ली अंगड़ाई; 1 से 3 फरवरी तक बारिश, पारा लगाएगा गोता

Last Updated : January 31, 2026 at 11:04 AM IST

TAGGED:

यूपी मौसम न्यूज
UP RAIN ALERT
WEATHER UPDATE
WEATHER NEWS UTTAR PRADESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.