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उत्तराखंड में 5 अगस्त तक होती रहेगी भारी बारिश, मौसम विभाग का ताजा अलर्ट देखें

मौसम समाचार ( Etv Bharat )

देहरादून: मानसून के सीजन में सभी लोगों को मौसम के पूर्वानुमान का इंतजार रहता है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने थोड़ी देर पहले 5 अगस्त तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. अगले हफ्ते भी राज्य के लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है. पूर्वानुमान के अनुसार 5 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होती रहेगी. मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान: मौसम विभाग के पूर्वानुमान में आज राज्य के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी. इसके साथ ही रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं तीव्र से अति तीव्र बारिश की बौछारें पड़ेंगी. इस जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. राज्य के शेष पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है. जुलाई महीने का समापन बारिश से होगा: जुलाई महीने के आखिरी दिन कल शुक्रवार 31 जुलाई को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं तीव्र से अति तीव्र बारिश होगी. हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.