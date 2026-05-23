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दिल्ली-NCR में कहर बरपा रही गर्मी, भीषण लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी; जानें IMD का नया अपडेट

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के कई हिस्से इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं. राजधानी में अधिकतम तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

बीते दिन यानि शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि महसूस होने वाला तापमान 45 डिग्री से अधिक रहाय राजधानी का रिज क्षेत्र सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री और न्यूनतम 28.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री और आयानगर में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.



