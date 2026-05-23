दिल्ली-NCR में कहर बरपा रही गर्मी, भीषण लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी; जानें IMD का नया अपडेट
मौसम विभाग ने अगले छह दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Published : May 23, 2026 at 8:03 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के कई हिस्से इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं. राजधानी में अधिकतम तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.
बीते दिन यानि शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि महसूस होने वाला तापमान 45 डिग्री से अधिक रहाय राजधानी का रिज क्षेत्र सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री और न्यूनतम 28.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री और आयानगर में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
VIDEO | Delhi: Partially cloudy skies in the national capital. Morning visuals from India Gate, Kartavya Path areas.#Delhi #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/9oi4TYVBXe
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 192 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 135, गुरुग्राम में 148, गाजियाबाद में 175, ग्रेटर नोएडा में 165 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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