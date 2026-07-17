उत्तराखंड में 4 दिन बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने किया सावधान
मौसम विभाग ने 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 17, 2026 at 5:10 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड पर अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बहुत भारी पड़ने वाले हैं. मौसम विभाग ने 18 जुलाई से 21 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड और चट्टानों के गिरने की आशंका जताई गई है. नालों और नदियों में अत्यधित जल प्रवाह की चेतावनी भी दी गई है.
उत्तराखंड में अगले चार दिन बहुत भारी बारिश: मौसम विभाग ने आज जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार 18 जुलाई को उत्तराखंड के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. बारिश का ये सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा. इस दौरान देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में विशेष सावधान रहने की जरूरत है. मौसम विभाग ने इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
July 17, 2026
मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट: रविवार 19 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होगी. इन्हीं जिलों में कहीं-कहीं बारिश के तेज से बहुत तेज दौर होंगे. भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
सोमवार 20 जुलाई को राज्य के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इसके साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. शेष जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे.
दिनांक 17.07.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/6lwRu2L7A9— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) July 17, 2026
मंगलवार 21 जुलाई को राज्य के बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. बाकी जिलों में बारिश के अति तीव्र दौर चलेंगे.
23 जुलाई तक का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने बुधवार 22 जुलाई और गुरुवार 23 जुलाई के मौसम का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है. इन दो दनों में उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग ने इस दौरान भूस्खलन संभावित संवेदनशील स्थानों के समीप रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा है. साथ ही सावधानीपूर्वक यात्रा करने की सलाह दी गई है.
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