ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 4 दिन बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने किया सावधान

मौसम विभाग ने 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है

UTTARAKHAND WEATHER ALERT
मौसम समाचार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड पर अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बहुत भारी पड़ने वाले हैं. मौसम विभाग ने 18 जुलाई से 21 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड और चट्टानों के गिरने की आशंका जताई गई है. नालों और नदियों में अत्यधित जल प्रवाह की चेतावनी भी दी गई है.

उत्तराखंड में अगले चार दिन बहुत भारी बारिश: मौसम विभाग ने आज जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार 18 जुलाई को उत्तराखंड के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. बारिश का ये सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा. इस दौरान देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में विशेष सावधान रहने की जरूरत है. मौसम विभाग ने इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट: रविवार 19 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होगी. इन्हीं जिलों में कहीं-कहीं बारिश के तेज से बहुत तेज दौर होंगे. भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

सोमवार 20 जुलाई को राज्य के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इसके साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. शेष जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे.

मंगलवार 21 जुलाई को राज्य के बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. बाकी जिलों में बारिश के अति तीव्र दौर चलेंगे.

23 जुलाई तक का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने बुधवार 22 जुलाई और गुरुवार 23 जुलाई के मौसम का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है. इन दो दनों में उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने इस दौरान भूस्खलन संभावित संवेदनशील स्थानों के समीप रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा है. साथ ही सावधानीपूर्वक यात्रा करने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें: अधिक बर्फबारी के बाद भी क्यों पिघल रहे ग्लेशियर? बदलते मौसम चक्र और बर्फबारी पैटर्न से समझें

TAGGED:

UTTARAKHAND WEATHER NEWS
UTTARAKHAND WEATHER FORECAST
उत्तराखंड मौसम अलर्ट
उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान
UTTARAKHAND WEATHER ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.