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उत्तराखंड में आज इन जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार, घाटियों में कोहरा बढ़ा सकता है टेंशन

उत्तराखंड मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में आज फिर मौसम करवट बदल सकता है. देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. वहीं मैदानी और घाटी वाले क्षेत्रों में कोहरे का असर देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं मौसम विभाग ने शेष जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की उम्मीद जताई है. साथ ही आज मौसम को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार: देहरादून मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के पांच प्रमुख पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में मौसम करवट बदल सकता है. इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं-कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. साथ ही प्रदेश के 3400 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अंदेशा जताया गया है. मौसम में इस बदलाव से पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी.