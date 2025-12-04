ETV Bharat / state

कल से बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, इन जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के तीन जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है

UTTARAKHAND RAIN AND SNOWFALL
मौसम समाचार (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 4, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क चल रहा है. सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है. इसके कारण सर्दी-खांसी और जुकाम-बुखार की समस्या आ रही है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि शुक्रवार 5 दिसंबर से उत्तराखंड में मौसम बदलेगा. बदला मौसम बारिश और बर्फबारी लाएगा.

उत्तराखंड में शुक्रवार से मौसम बदलेगा: मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 5 दिसंबर को उत्तराखंड के तीन जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी. इन जिलों में दो गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल में स्थित है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के गढ़वाल मंडल में सीमांत उत्तरकाशी और चमोली जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी. कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिला बारिश और बर्फबारी का गवाह बनेगा.

राज्य के तीन पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी: जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है, उसके अनुसार इन तीन जिलों के 3,200 मीटर से ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी. इन जिलों के निचले इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है. मौसम विभाग ने ये भी कहा कि राज्य के शेष 10 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.

7 और 8 दिसंबर को भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान: जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके अनुसार शनिवार 6 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा. उसके बाद रविवार 7 दिसंबर और सोमवार 8 दिसंबर को फिर से मौसम का बदला मिजाज हावी रहेगा. रविवार 7 दिसंबर को फिर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी होगी. फिर मौसम का यही पैटर्न सोमवार 8 दिसंबर को भी रिपीट होगा. यानी बारिश और बर्फबारी होगी. उसके बाद मंगलवार यानी 9 दिसंबर को फिर से मौसम शुष्क रहेगा. लेकिन ये बारिश और बर्फबारी ठंड को बढ़ाएगी.

अगले दो दिन में गिरेगा न्यूनतम तापमान: मौसम विभाग ने ये भी पूर्वानुमान दिया है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखेन को मिलेगी. इसके साथ ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्का और मध्यम कोहरा छाने की बात भी कही गई है. ऐसे में वाहन चालक पहाड़ी सड़कों पर अपने वाहन देखकर चलाएं. कोशिश करें कि देर शाम वाहन चलाकर न जाना पड़े.
