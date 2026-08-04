राजस्थान वेदर अपडेट : IMD का कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट, जानें अगले 3 दिनों का हाल
मौसम विभाग में प्रदेश में 6 अगस्त से फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ाने की उम्मीद जताई है.
Published : August 4, 2026 at 11:49 AM IST
जयपुर: राजस्थान में मानसून की चाल एक बार फिर बदल गई है. मानसून ट्रफ के उत्तर की ओर खिसकने से अब बारिश का जोर उत्तर और पूर्वी राजस्थान में बढ़ गया है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगी हैं. सोमवार को श्रीगंगानगर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, धौलपुर और करौली समेत कई जिलों में बारिश हुई. दौसा के मंडावर में 107 MM और बैजूपाड़ा में 100 MM बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.
आज से कमजोर होगा मानसून : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार राजस्थान में अगले तीन दिनों तक मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रहने की संभावना है. 4 और 5 अगस्त को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के अधिकांश अन्य हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी. अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है. हालांकि, 6 से 8 अगस्त के दौरान उत्तर-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं. पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान बारिश सीमित रहने का अनुमान है.
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9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 6 जिलों में येलो अलर्ट : मौसम विभाग ने आज चूरू, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर और दौसा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ 40 से 50 KM प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं सीकर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में येलो अलर्ट है. इन जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग ने मेघगर्जन के दौरान लोगों को पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर निर्माण वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी है.
दौसा में 107 MM, हनुमानगढ़ में 96 MM बारिश : पिछले 24 घंटे में राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई. दौसा के मंडावर में सबसे ज्यादा 107 MM बारिश रिकॉर्ड की गई. बैजूपाड़ा में 100 MM, बारां के अंता में 97 MM और हनुमानगढ़ के रामगढ़ में 96 MM बारिश दर्ज हुई. डीडवाना-कुचामन के मकराना और दौसा के महवा में 90-90 MM, सिरोही के माउंट आबू में 66 MM, कोटा के सुल्तानपुर में 65 MM और श्रीगंगानगर शहर में 63 MM बारिश रिकॉर्ड की गई.
राजस्थान में प्रमुख रूप से जिन 10 शहरों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, उनमें दौसा के मंडावर में 107 MM, बैजूपाड़ा में 100 MM, बारां के अंता में 97 MM, हनुमानगढ़ के रामगढ़ में 96 म, डीडवाना-कुचामन के मकराना और दौसा के महवा में 90 MM, हिल स्टेशन माउंट आबू में 66 mm, कोटा के सुल्तानपुर में 65 Mm, श्रीगंगानगर शहर में 63 MM, दौसा के बसवा में 61 एमएम और झुंझुनूं शहर में 59 MM बारिश दर्ज की गई.
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|मंडावर, दौसा
|107 MM
|बैजूपाड़ा, दौसा
|100 MM
|अंता, बारां
|100 MM
|रामगढ़, हनुमानगढ़
|96 MM
|मकराना, डीडवाना-कुचामन
|90 MM
|महवा, दौसा
|90 MM
|माउंट आबू, सिरोही
|66 MM
|सुल्तानपुर, कोटा
|65 MM
|श्रीगंगानगर शहर
|63 MM
|बसवा, दौसा
|61 MM
जयपुर में रात तक बारिश, श्रीगंगानगर में भी राहत : राजधानी जयपुर में सोमवार को कई इलाकों में बारिश हुई. अजमेर रोड, वैशाली नगर और चित्रकूट समेत आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश देखने को मिली. शहर के कई अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई. बारिश का दौर रात करीब 11 बजे तक चलता रहा. जयपुर कलक्ट्रेट पर 7 MM बारिश रिकॉर्ड की गई. उधर श्रीगंगानगर में बारिश से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली. श्रीकरणपुर, श्रीविजयनगर, गजसिंहपुर, राजियासर और हिन्दूमलकोट में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई. सीकर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा.
बीसलपुर बांध को अब भी त्रिवेणी से उम्मीद : राजस्थान के प्रमुख जलस्रोत बीसलपुर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से जलस्तर में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही है. जयपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लाखों लोगों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत बीसलपुर बांध इस बार मानसून की बेरुखी से प्रभावित है. वर्तमान में बांध का जलस्तर करीब 313.57 RL मीटर है, जो बांध की कुल क्षमता का 67% है . जुलाई का पूरा महीना बीतने के बाद भी कैचमेंट एरिया में पर्याप्त बारिश नहीं होने से पानी की आवक कमजोर है.
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हालांकि चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा क्षेत्र में बारिश होने से मेनाल जलप्रपात में पानी की आवक बढ़ी है. मेनाल का पानी गोवटा बांध तक पहुंचता है और गोवटा के ओवरफ्लो होने के बाद पानी त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ता है. ऐसे में आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है तो त्रिवेणी के जरिए बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है.
राजस्थान मौसम अपडेट 3 अगस्त 2026 https://t.co/wDuPHSqLok via @YouTube— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 3, 2026
श्रीगंगानगर सबसे गर्म, 39.9°C तापमान : बारिश के बावजूद राजस्थान में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है. बीते 24 घंटे में श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का वितरण फिलहाल असमान है और अधिकांश जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है. ऐसे में 6 अगस्त के बाद उत्तर-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में सक्रिय होने वाला बारिश का अगला दौर प्रदेश के लिए अहम माना जा रहा है.