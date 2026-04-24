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उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, हल्की बारिश-बर्फबारी की उम्मीद, तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है. राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय जनपदों तक तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. खास बात यह है कि इस बार तापमान में बढ़ोतरी का असर पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिला है, जहां सामान्य से अधिक गर्मी महसूस की जा रही है. हालांकि अगले कुछ दिनों लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार है.

मैदान और पहाड़ी जिलों में तापमान बढ़ा: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मैदानी जिलों में तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पर्वतीय जनपदों में यह बढ़ोतरी 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है. आमतौर पर ठंडे रहने वाले पहाड़ी इलाकों में इस तरह तापमान बढ़ना लोगों के लिए असामान्य स्थिति पैदा कर रहा है.

उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज (ETV Bharat)

रात में भी तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई: दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है. वहीं रात के समय भी तापमान में खास गिरावट नहीं देखी जा रही है. हालांकि इस बढ़ती गर्मी के बीच राहत की खबर भी सामने आ रही है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम के फिर से बदलने की संभावना जताई है. विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों में हल्की बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना: अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. इनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिले शामिल हैं. इन क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना हो सकता है.

गर्मी से मिलेगी राहत: इसके अलावा 25, 26 और 27 अप्रैल को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है. हालांकि इस दौरान उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों को छोड़कर बाकी इलाकों में ही बारिश होने की संभावना अधिक है.पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और मौसम में ठंडक बढ़ेगी.